Как сделать помаду из свеклы в домашних условиях? Никаких химикатов не понадобится

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Опубликовано: 21.02.2024 10:31 , Обновлено: 21.02.2024

Хотите получить натуральную помаду, которая не только будет выглядеть красиво на губах, но и не содержит химических веществ? Тогда попробуйте сделать ее самостоятельно, в домашних условиях. Все, что вам нужно — это несколько ингредиентов (основной — свекла) и время.

Домашняя помада из свеклы — это естественная альтернатива магазинной косметике. По итогу приготовления вы получите не только красивый цвет губ, но и отлично проведете время.

Рецепт довольно прост и не потребует много усилий. Но некоторые ингредиенты, скорее всего, придется найти и купить.

Вам понадобятся:

1 свекла среднего размера;

1 столовая ложка кокосового или миндального масла;

1 столовая ложка масла ши или какао-масла;

1-2 чайные ложки гранул пчелиного воска (для текстуры и консистенции).

необязательно — эфирные масла для аромата (например, мяты или лаванды)

Как сделать свекольную помаду?

Следуйте простой инструкции.

Начните с тщательного мытья свеклы, чтобы удалить грязь и мусор. Затем очистите овощ и нарежьте его на небольшие кусочки.

Поместите нарезанную свеклу в блендер или кухонный комбайн и измельчите до получения однородной пасты. Возможно, вам придется добавить немного воды, чтобы облегчить смешивание.

Когда у вас получится однородная свекольная паста, перенесите ее на чистую марлю. Плотно сожмите ткань, чтобы извлечь свекольный сок. У вас должно получиться около 1-2 столовых ложек сока.

В небольшой кастрюле смешайте свекольный сок, кокосовое или миндальное масло, масло ши или какао-масло и гранулы пчелиного воска. Нагрейте смесь на слабом огне, пока ингредиенты не расплавятся и хорошо не смешаются. Постоянно помешивайте, чтобы не допустить пригорания.

Как только смесь станет однородной и хорошо перемешанной, снимите ее с огня и дайте немного остыть. Если вы используете эфирные масла для ароматизации, добавьте на этом этапе несколько капель и хорошо перемешайте.

Аккуратно перелейте смесь в чистые тюбики для губной помады или небольшие контейнеры. Перед использованием дайте помаде полностью остыть и затвердеть.

Ваша самодельная помада из свеклы готова к использованию! Просто нанесите его на губы, чтобы получить естественный оттенок. Храните неиспользованную помаду в сухом прохладном месте до нескольких недель.

Наслаждайтесь самодельной помадой из свеклы, зная, что она сделана из натуральных ингредиентов и не содержит агрессивных химикатов.

Из чего на самом деле делают помаду на заводах?

Ранее Телеграф писал, что сейчас люди более ответственно относятся к своему здоровью и стараются покупать продукцию с натуральным составом, включая косметику. Но учитывая разнообразие оттенков губной помады и ее назначение, при ее производстве нельзя обойтись без использования специальных наполнителей — силикона, консервантов и антиоксидантов.

Из чего на самом деле делают помаду? Вот как выбрать хорошую, чтобы не навредить себе