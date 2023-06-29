Что делать, если пересолили суп? Понадобится марля и всего один продукт

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Опубликовано: 29.06.2023 11:28 , Обновлено: 19.10.2023

Многие из нас, стоя перед кастрюлей с пересоленным супом, испытывали чувство разочарования и беспомощности. Ведь пересолить блюдо – это так легко, но исправить ошибку кажется почти невозможным. Однако не стоит отчаиваться! Мы нашли совет от опытного повара, как легко, с помощью марли и всего одного продукта который наверняка найдется у вас в шкафу, вернуть супу нормальный вкус.

Лайфхаком поделилась в TikTok пользовательница @okeyluba. Ее видео набрало 3,7 млн просмотров, более 60 тыс. лайков и сотни комментариев.

По ее словам, лишнюю соль в супе «хорошо устраняет крупа». Женщина посоветовала отрезать небольшой кусочек марли, положить на нее 2-3 столовых ложки риса. Затем нужно сделать «мешочек», хорошо завязать и опустить в суп, который варится, на 5-10 минут.

Вот и все — блюдо спасено.

[link href=“https://www.tiktok.com/@okeyluba?refer=embed” title=“@okeyluba” target=“_blank” rel=“noopener”] @okeyluba [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7245301533162621697?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - okeyluba” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - okeyluba [/link]

В комментариях также посоветовали положить в суп картошку. Автор ролика подтвердила, что этот способ также поможет.

Некоторые отметили, что добавляют сахар или воду.

Ранее Телеграф также публиковал пять лучших лайфхаков, как спасти разную пересоленную пищу — будь то суп, каша, котлеты или что-то другое. Воду там эксперт посоветовала, как раз-таки, не добавлять :)

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