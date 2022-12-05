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Как сделать драники без тёрки? Нашли самый необычный рецепт

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Самая нелюбимая процедура при готовке драников у большинства белорусов - это натирание картошки. Но можно обойтись и без нее. А ещё без жарки на сковороде. В найденном нами рецепте вам понадобится один секретный ингредиент, чтобы приготовить вкусные хрустящие драники в духовке.

Чтобы приготовить картофельные блины, в первую очередь нам нужно приготовить картошку. Больше никаких терок! Кроме того, вам понадобятся… дрожжи. Благодаря им вкусные блины поднимутся в духовке и будут очень пышными.

Список ингредиентов:

  • 1 кг отварного картофеля,
  • 120 г пшеничной муки,
  • 15 г свежих дрожжей,
  • 2 столовые ложки сливок или густой сметаны,
  • 2 яйца,
  • перец и соль - по вкусу,
  • зеленый лук для посыпки готовых драников.

Одной ложки этого продукта хватит, чтобы сделать драники хрустящими

Как приготовить драники без тёрки и сковородки:

Процесс готовки очень прост. По большому счету, все разотрите, перемешайте и совместите. Но вот вам на всякий случай пошаговая инструкция.

  • Из сваренного картофеля сделайте пюре.
  • Затем разотрите дрожжи со сливками и яйцами.
  • Соедините полученную массу с растертым картофелем и добавьте муку.
  • Добавьте соль и перец. Все тщательно перемешайте в однородную массу.
  • Застелите противень пергаментом для выпечки и разогрейте духовку до 200 градусов.
  • Из полученной картофельной массы сформируйте оладьи – проще всего скатать шарик, а затем раздавить его на противне.
  • Поставьте драники в духовку на 30 минут.
  • По истечении этого времени они должны быть поджарены и готовы к употреблению.

Посыпьте драники зелёным луком, полейте сметаной и… ну вы знаете, что делать дальше.

Ранее Телеграф писал, что в белорусской национальной кухне есть суп, про который знают не все белорусы. Он называется «Тертюха» и готовится, конечно же, из… картофеля! Записывайте рецепт.

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