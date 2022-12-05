Как сделать драники без тёрки? Нашли самый необычный рецепт
Самая нелюбимая процедура при готовке драников у большинства белорусов - это натирание картошки. Но можно обойтись и без нее. А ещё без жарки на сковороде. В найденном нами рецепте вам понадобится один секретный ингредиент, чтобы приготовить вкусные хрустящие драники в духовке.
Чтобы приготовить картофельные блины, в первую очередь нам нужно приготовить картошку. Больше никаких терок! Кроме того, вам понадобятся… дрожжи. Благодаря им вкусные блины поднимутся в духовке и будут очень пышными.
Список ингредиентов:
- 1 кг отварного картофеля,
- 120 г пшеничной муки,
- 15 г свежих дрожжей,
- 2 столовые ложки сливок или густой сметаны,
- 2 яйца,
- перец и соль - по вкусу,
- зеленый лук для посыпки готовых драников.
Одной ложки этого продукта хватит, чтобы сделать драники хрустящими
Как приготовить драники без тёрки и сковородки:
Процесс готовки очень прост. По большому счету, все разотрите, перемешайте и совместите. Но вот вам на всякий случай пошаговая инструкция.
- Из сваренного картофеля сделайте пюре.
- Затем разотрите дрожжи со сливками и яйцами.
- Соедините полученную массу с растертым картофелем и добавьте муку.
- Добавьте соль и перец. Все тщательно перемешайте в однородную массу.
- Застелите противень пергаментом для выпечки и разогрейте духовку до 200 градусов.
- Из полученной картофельной массы сформируйте оладьи – проще всего скатать шарик, а затем раздавить его на противне.
- Поставьте драники в духовку на 30 минут.
- По истечении этого времени они должны быть поджарены и готовы к употреблению.
Посыпьте драники зелёным луком, полейте сметаной и… ну вы знаете, что делать дальше.
Ранее Телеграф писал, что в белорусской национальной кухне есть суп, про который знают не все белорусы. Он называется «Тертюха» и готовится, конечно же, из… картофеля! Записывайте рецепт.