Как сделать, чтобы стекло в машине не запотевало? Понадобиться только картошка
Запотевшие стекла автомобиля — это кошмар каждого водителя. К счастью, есть простые приемы, чтобы предотвратить это.
Устранить проблему можно с помощью картошки. Вы можете проверить лайфхак сами.
Просто разрежьте картофель пополам и протрите им стекло в авто. Но не забудьте сделать это вечером! Затем вам останется только высушить стекло газетой — и все будет готово.
Как это работает? Крахмал из картофеля образует слой, который будет препятствовать испарению.
А как снизить уровень влажности в автомобиле?
Чтобы избавиться от лишней влаги в автомобиле, вам понадобится одна пара носков, наполнитель для кошачьего туалета (желательно силиконовый) и большой рулон липкой ленты.
Поместите рулон ленты внутрь носка так, чтобы в него можно было легко насыпать наполнитель. Когда носок будет наполнен, завяжите его и положите, например, на приборную панель.
Ранее Телеграф писал о причинах запотевания стекол и что нужно обязательно проверить в вашем авто, чтобы избежать проблемы.
Что делать, чтобы стекла в машине не запотевали? Вот проверенные способы