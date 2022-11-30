Как сделать, чтобы стекло в машине не запотевало? Понадобиться только картошка

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Опубликовано: 30.11.2022 13:49 , Обновлено: 07.09.2023

Запотевшие стекла автомобиля — это кошмар каждого водителя. К счастью, есть простые приемы, чтобы предотвратить это.

Устранить проблему можно с помощью картошки. Вы можете проверить лайфхак сами.

Просто разрежьте картофель пополам и протрите им стекло в авто. Но не забудьте сделать это вечером! Затем вам останется только высушить стекло газетой — и все будет готово.

Как это работает? Крахмал из картофеля образует слой, который будет препятствовать испарению.

А как снизить уровень влажности в автомобиле?

Чтобы избавиться от лишней влаги в автомобиле, вам понадобится одна пара носков, наполнитель для кошачьего туалета (желательно силиконовый) и большой рулон липкой ленты.

Поместите рулон ленты внутрь носка так, чтобы в него можно было легко насыпать наполнитель. Когда носок будет наполнен, завяжите его и положите, например, на приборную панель.

Ранее Телеграф писал о причинах запотевания стекол и что нужно обязательно проверить в вашем авто, чтобы избежать проблемы.

Что делать, чтобы стекла в машине не запотевали? Вот проверенные способы