Как сделать борщ красным? Повар показала в TikTok лайфхак из столовых

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Опубликовано: 30.11.2024 08:00 , Обновлено: 30.11.2024

Вот исправленный текст: Красивый свекольный борщ — любимое первое блюдо многих белорусов и настоящий "экзамен" для многих хозяек. Приготовить его так, чтобы он не потерял красивый красный цвет и сохранил вкусовые качества, удается далеко не всем. Но если соблюсти технологию и воспользоваться некоторыми хитростями, всё точно должно получиться. Повар в TikTok показала, как сделать борщ красным, а комментаторы предложили под видео с десяток других вариантов.

Некоторым может показаться, что красивый алый борщ — это то, что существует только на картинках, и это неудивительно. Сохранить насыщенный красный цвет борща при варке удаётся далеко не всем. У каждой хозяйки на этот счёт могут быть свои трюки, но в столовых чаще всего прибегают к использованию проверенной методики и дополнительных продуктов.

Пользовательница prodasha.live является работницей общепита и регулярно делится популярными рецептами из столовой и профессиональными хитростями на своей страничке в TikTok. Нередко её видео становятся популярными во многих пабликах.

Так недавно в TikTok завирусился ролик о проверенном кулинарном трюке, который используют работники столовой для сохранения цвета борща.

По словам девушки, сначала в кастрюлю с борщом стоит добавить уксус. Из расчёта на 4–5 литров борща в среднем рекомендуется влить 1–2 столовые ложки уксуса. И только после этого уже стоит добавлять зажарку. Причём свекла варится поварами отдельно от борща. Готовый овощ натирают и только после этого вносят в борщ.

“Сначала уксус, потом зажарка, потом свекла, и борщ будет красно-алый, как в столовой”, — рассказала автор в видеоролике.

Одни пользователи соцсети поблагодарили девушку за раскрытие секрета, другие же признались, что уже слышали о таком методе.

Кто-то поделился в комментариях своей методикой приготовления красного борща и дал советы, как сделать его вкуснее.

“Я свёклу зажариваю вместе с луком и морковкой и добавляю уксус туда же, а потом всё вместе в борщ,” - написала одна пользовательница.

“Но нужно, чтобы сварилась картошка, иначе от уксуса она будет жёсткой. Точно так же и с квашеной капустой. И ещё желательно свеклу отварить и натёртой добавить в конце варки. После этой процедуры не кипятить, иначе цвет будет ужасный,” - рассказала другая.

“Я тушу свеклу с добавлением яблочного уксуса,” - написала ещё одна подписчица.

“Я добавляю в конце варки лимон! Не уксус!” - заявила другая.

“Не добавляю уксус. Добавляю томатную пасту, и он красный,” - рассказала про ещё один вариант пользовательница.

“Свеклу натереть на мелкой тёрке и за две минуты до готовности добавить свеклу. И только когда борщ начинает кипеть, выключайте. Не кипятить! Кидаете зелень, и всё. Борщ получается темно-бордовый,” - поделилась секретом ещё одна комментаторша.

“Нет! Жарят лук, морковь, сладкий перец, добавляют свёклу, соль, сахар, уксус, томат и тушат 20 минут! Зажарку высыпают в конце!” - написал свой способ ещё кто-то.

“Свекла + лук + морковь + помидор (все сырые) потереть, в сковородку, посолить, немного водички. Тушим, в конце добавляем лимонку и сахар по вкусу. Всё получается ярким, просто добавляйте в бульон. Вкусно! Чеснок с мясом протереть,” - предложили ещё один вариант под видео.

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