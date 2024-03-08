Как продлить жизнь подаренным цветам? Разобрались, какие лайфхаки действительно работают

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Опубликовано: 08.03.2024 07:23 , Обновлено: 07.03.2024

Цветы - это прекрасный подарок, который может поднять настроение и добавить красоты в любой дом. К сожалению, они имеют ограниченный срок жизни и со временем начинают увядать. Однако, ароматные весенние букеты могут радовать вас дольше, если вы воспользуетесь несколькими хитростями. О том, как сохранить свежесть подаренных цветов надолго — читайте в нашем материале.

Где правда, а где миф?

Разнообразие лайфхаков по «спасению» цветов, которые можно найти в сети поражает воображение. Лайфхаки с батарейками, энергетиком, аспирином, монетами, сахаром, отбеливателем, алкоголем, цветочной подкормкой… Как понять какие из них действительно работают? К счастью, многие уже проверены опытным путем. Разберем подробнее на какие способы стоит обратить внимание, а эффективность каких — миф.

Вода с батарейками

Многие пользователи соцсетей предлагают этот способ как продлевающий жизнь цветов. Тем не менее, в ходе экспериментов роза, помещенная в вазу с батарейками не продержалась и недели. Не рекомендуем его использовать.

Вода с монетами

“Поместите цветы в вазу с брошенными в нее медными монетами” — казалось бы, чем это может помочь? Вы удивитесь, но этот способ работает. Цветы, действительно сохраняют свежий вид дольше обычного.

Одни говорят, что это связано с природным фунгицидом, который содержится в меди и побеждает болезни растений, другие, что это все от процесса окисления, а цветы любят “подкисленную” воду. Как бы там ни было, способ рабочий. Берите на заметку.

Вода с энергетиком

На просторах сети можно найти и такой необычный способ. Напиток смешивают с водой в пропорции 50/50. Это может быть энергетик, или Sprite. Многие блогеры и девушки признали, что цветы, действительно выглядят лучше.

Причем, некоторые отмечают, что Sprite справляется даже лучше чем флористическая подкормка. Не знаем как, но это работает. Можете брать способ на вооружение.

Вода с аспирином

Способ, известный, пожалуй больше всех остальных и да, в этом есть смысл работает. Нужно растолочь несколько таблеток препарата и добавить в воду. Замечено, что цветы чувствуют себя заметно лучше даже спустя неделю.

Вода со спиртом

Кажется алкоголь нравится не только людям. Тем не менее, этот способ показал себя несколько хуже остальных. За неимением других средств используйте его.

Особенно хорошо показывает себя на розах. Добавьте столовую ложку спирта, или водки и наслаждайтесь “пьянящим” ароматом любимых цветов дольше обычного.

Другие способы

В сети еще много есть других способов. В частности рекомендуют лайфхаки с маслом, сахаром, отбеливателем, марганцовкой. Однако, в ходе опытов, они не доказали свою состоятельность.

О чем еще стоит помнить?

Чтобы сохранить жизнь цветов подольше важно не только пользоваться проверенными лайфхаками, но и уделять время для их ухода.

Так, не стоит забывать о регулярной смене воды и опрыскивать листья и бутоны из пульвизатора. Это поможет им лучше переносить комнатные условия.

Если в квартире очень жарко, имеет смысл замочить букет в прохладной проточной воде на некоторое время.

Также следует раз в несколько дней обновлять места среза цветов. Обрезайте кончики наискось, чтобы не препятствовать поступлению воды в стебель.

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