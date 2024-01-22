Как превратить одну бутылку средства для мытья посуды в две? Они пригодятся не только на кухне

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Опубликовано: 22.01.2024 10:16 , Обновлено: 22.01.2024

При мытье посуды вручную, которое не для всех является приятным занятием, часто возникает проблема с купленной в магазине жидкостью. Иногда ее приходится наливать слишком много, чтобы справится со стойкими загрязнениями — поэтому она заканчивается быстрее. Но мало кто знает, что количество средства можно легко удвоить. Обновленное, оно пригодится не только для посуды, но и в других ситуациях.

Чтобы сэкономить, вы можете купить самое дешевое средство для мытья посуды. Всего лишь вода и еще 2 ингредиента, которые есть в доме практически у всех, не только удвоят количество жидкости, но и сделают ее гораздо эффективнее и действеннее.

Ниже вы найдете подробную инструкцию по модификации купленного в магазине средства для мытья посуды.

Жидкость для мытья посуды в улучшенном варианте

Как сделать домашнее средство для мытья посуды? Начните с подготовки необходимых ингредиентов. Вам понадобятся:

бутылка магазинной жидкости для мытья посуды;

2 чашки воды;

2 столовых ложки соли;

1 столовая ложка пищевой соды.

Когда у вас все под рукой, самое время превратится в химика.

Для начала налейте средство для мытья посуды в большую миску. Добавьте воду. Затем насыпьте в миску пищевую соду и хорошо все перемешайте. В самом конце добавьте две столовые ложки соли и перелейте получившееся средство в две бутылки.

Новое моющее средство готово к использованию!

Таким образом, жидкость для мытья станет еще эффективнее. К тому же из одной бутылки получаются две, так что вы существенно сэкономите.

Для чего еще пригодится?

Хотя сама жидкость предназначена для мытья грязной посуды, это не значит, что ее нельзя использовать на других поверхностях.

Например, такое средство отлично заменит средство для мытья полов. А если немного разбавить его водой, то можно использовать для мытья стекол и бокалов. Важно добавить много воды, чтобы жидкость не вспенивалась.

А еще это моющее средство обладает жироудаляющими свойствами, поэтому им можно натирать жирные пятна на одежде, которые не поддаются другим способом.

Кроме того, оно пригодится при мытье рольштор от грязи и пыли.

Как почистить рольшторы от грязи и пыли? Потрите этим

Зачем замораживать жидкость для мытья посуды?

А ранее Телеграф предлагал заморозить средство. В результате получатся кубики, которые идеально подходят для удаления сложных загрязнений. И можно даже не волноваться, что поверхность поцарапается. Ведь, благодаря лайфхаку, вам не нужно будет использовать жесткую губку.

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