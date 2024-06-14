Как почистить тостер внутри? Этот трюк уберёт все крошки из прибора

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 14.06.2024 12:26 , Обновлено: 14.06.2024

Тостер — полезный кухонный прибор, который обеспечивает нас любимым хрустящим хлебом на завтрак. К сожалению, после поджарки тостов в устройстве остаются крошки, а конструкция прибора усложняет их очистку. Как же почистить тостер от хлебных крошек эффективно? Зная эти трюки, вы сможете поддерживать прибор чистым, а тосты будут пахнуть свежим хлебом, а не гарью.

Чистка тостера – непростая задача. Все из-за специфической конструкции и карманов с обогревателями, до которых сложно добраться. Проблема состоит в том, что хлеб оставляет крошки, и они рано или поздно сгорают и отрицательно сказываются на вкусе последующих тостов. Кроме того, большое количество застрявших крошек может даже привести к возгоранию. К счастью, есть хитрости, с помощью которых можно очистить тостер изнутри.

Нужно ли мыть тостер?

Не все знают, что даже в тостерах есть специальные ящики, в которые попадают крошки. Важно откладывать их после каждого использования устройства. Что касается очистки внутренней части устройства, то частота этой процедуры зависит от того, как часто вы готовите тосты. Если относительно редко, рекомендуется не оставлять его грязным дольше недели. Это минимум, которого следует придерживаться, чтобы устройство функционировало безопасно и вкус тостов не разочаровывал.

Как почистить тостер внутри?

Базовую чистку тостера следует начинать с отключения устройства от сети и ожидания его полного остывания. Что дальше?

Опорожните поддон для крошек и тщательно промойте его водой и жидкостью для мытья посуды. Вытрите насухо. Поднимите прибор вверх дном и осторожно встряхните его, чтобы удалить крошки. Протрите сетки внутри «карманов» сухой зубной щеткой. Благодаря небольшим размерам можно проникнуть в любую щель.

Как отмыть стойкие загрязнения внутри тостера?

Иногда случается, что вы могли пренебречь чисткой тостера, из-за чего он стал липким от грязи. Как его потом отмыть?

Приготовьте раствор воды и уксуса. Обмакните в него зубную щетку, подождите, пока лишняя жидкость стечет с щетинок, а затем тщательно промойте внутреннюю часть устройства. Повторите то же самое, используя только воду, а когда закончите, по возможности вытрите все тканью. После этого не используйте тостер в течение как минимум 24 часов. Этого времени должно хватить, чтобы внутренняя часть полностью высохла. Наконец, не забудьте о внешней поверхности тостера. Промойте её тканью, смоченной водой и жидкостью для мытья посуды. Вытрите насухо. Тостер будет как новый.

Ранее Telegraf.news писал о том, что постоянная эксплуатация газовой плиты так или иначе приводит к тому, что на газовых горелках начинает образовываться тяжело отмываемый нагар. Кажется, что для избавления от этих загрязнений потребуются агрессивные химические вещества. Но не спешите. Возможно, вам без труда удастся справиться с пригоревшим жиром и нагаром с помощью нескольких эффективных средств, которые вы можете приготовить из того, что уже имеется дома. Попробуйте эти простые советы, и вы сэкономите время и деньги.

Как почистить газовые конфорки без химии? Эти домашние средства справятся не хуже магазинных аналогов