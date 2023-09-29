Как почистить 3 кг яблок за 5 минут? Пользователи Сети назвали этот способ "идеальным"
Яблоки — очень вкусные и полезные фрукты. Но если для приготовления блюд, варенья, компота нужно очистить очень большое их количество, то это становится проблемой. На Youtube показали экспресс-метод очистки яблок, которые оценили многие зрители.
Говорят, с 3 килограммами фруктов можно справится всего за 5 минут. Понадобится только три предмета:
- овощечистка;
- шуроповерт;
- плоское сверло.
Да, способ может показаться странным и смешным, но довольно эффективным, если верить видео ниже.
Сначала надо хорошо вымыть сверло и вставить его в шуроповерт. Затем нанизать на него яблоко.
Теперь возьмите тарелку, а овощечистку приложите к яблоку. Включите шуроповерт.
Яблоко, которое теперь вращается очень быстро, мгновенно очистится от кожуры. Однако, вероятно, сначала придется немного потренироваться.
Посмотрите, как это происходит, на видео.
[info_b]Советуем включить субтитры.[/info_b]
В комментариях многие оценили такой лайфхак.
«Супер :) когда мне нужно почистить много яблок, эта идея кажется идеальной! Обязательно попробую», — написал один пользователь.
«Супер идея, я обязательно воспользуюсь ею когда-нибудь, вам от меня зачет :-)», — похвалил другой.
«Потрясающая идея!!! Я буду чистить картошку таким способом :):):)», отметил еще один.
Кстати, ранее Телеграф писал об экспресс-способе почистить ведро картошки.
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