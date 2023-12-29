Как открыть консервные банки без открывалки? Два простых трюка

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Опубликовано: 29.12.2023 12:50 , Обновлено: 29.12.2023

Самый безопасный и простой способ открыть консервную банку - воспользоваться специальной открывалкой. Однако в критической ситуации (особенно в предновогоднюю суету) полезно знать, какие еще методы помогут нам добраться до содержимого этой металлической тары. Узнайте о двух хитростях, с помощью которых можно будет легко справится с проблемой.

У каждого во время приготовлений блюд у Новому году может возникнуть ситуация, когда консервные банки есть, а открывалка сломалась или куда-то затерялась. А может, ее вообще никогда не было? Тогда возникает вопрос — что делать? На самом деле вам помогут подручные средства.

Как открыть банку ложкой?

Первый способ открыть консервную банку необычным, но эффективным способом - использовать ложку. Сначала поставьте банку на устойчивую поверхность и возьмите прочную металлическую ложку. Затем широкой частью ложки, так называемой чашей, сильно и энергично потрите край банки вперед-назад. Когда металл станет тоньше и образуется небольшое отверстие, сильно вдавите ложку внутрь. Как только банка будет открыта, продолжайте тереть по периметру, чтобы крышку можно было снять полностью.

[info_b]Этот способ гораздо безопаснее, чем если пытаться протыкать консервную банку ножом. [/info_b]

Как открыть банку с помощью камня?

Банку также можно открыть, потерев ее о бетон или шероховатый камень. Это связано с тем, что соединение между крышкой и банкой представляет собой так называемый шов, который очень тонкий по сравнению с остальной упаковкой. Поэтому, чтобы открыть крышку, достаточно потереть упомянутый шов. Как это сделать?

Сначала найдите шероховатую поверхность, положите на нее банку и начинайте тереть. Однако помните, что при использовании этого метода необходимо постоянно следить за банкой, так как слишком сильное трение может привести к полному вытеканию содержимого.

Когда вы увидите, что жидкость потихоньку вытекает изнутри банки, достаньте нож, ложку или другой инструмент, который позволит вам подрезать края и открыть банку, как это делается при использовании ложки.

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