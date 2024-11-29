Как открыть банки с винтовой крышкой за 2 секунды? Нашли 7 простых способов

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Опубликовано: 29.11.2024 11:50 , Обновлено: 29.11.2024

Открыть банку с тугой завинчивающейся крышкой бывает непросто, особенно если руки скользят или силы недостаточно. Используйте эти простые и эффективные способы, как легко и быстро открыть любые тары, не прилагая физических усилий.

Нагрейте крышку горячей водой

Используйте физику! В большинстве случаев завинчивающие крышки сделаны из металла, а он расширяется при нагреве. Поставьте на минуту банку под горячую воду, и она легко откроется, так как материал крышки расширится, и крышка легко поддастся.

Нагреть крышку можно также феном или полив её горячей водой из чайника. Чтобы не обжечь руки, при открывании горячей крышки нужно использовать прихватку или полотенце.

Сдавите крышку

Поставьте банку на ровную поверхность, сцепите руки в замок и сдавите крышку с двух сторон нижней частью ладоней. Если банку не получается открыть, попробуйте сдавить крышку ещё раз, но чуть поверните её. Как только раздастся характерный щелчок — задача выполнена!

Резиновая перчатка или полотенце

Наденьте резиновую перчатку или оберните крышку влажным кухонным полотенцем. Это улучшит сцепление и поможет легче повернуть крышку.

Нож или отвёртка

Это один из самых действенных, но травмоопасных способов справиться с тугой крышкой. Действуйте осторожно и без спешки, чтобы не пораниться.

Вставьте кончик ножа или плоской отвёртки под край крышки и пошевелите из стороны в сторону, приподнимая крышку. Проделайте это с нескольких сторон. Как только услышите лёгкий щелчок — крышку можно попробовать открутить.

Постучите по крышке

Аккуратно, но сильно постучите по бокам банки и краям крышки чем-то твёрдым (например, деревянной ложкой или рукояткой ножа). Это может ослабить герметичность и облегчить открывание неподатливой банки.

Постучите по дну банки

Переверните банку и постучите ладонью по дну. Содержимое переместится, от этого давление внутри изменится — и открыть крышку будет легче.

Раскатывание крышки

Попробуйте раскатывать крышку пальцами по кругу, как будто вы пытаетесь снять пластырь. Иногда это помогает ослабить крепление.

Попробуйте эти способы, и один из них обязательно поможет вам справиться с тугой крышкой!

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