Как стирать шторы в стиральной машине? Многие забывают про одно важное правило

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Опубликовано: 25.10.2023 12:37 , Обновлено: 25.10.2023

Чистые и ароматные шторы - это не только красивое украшение окна, но и всей комнаты. Они способны придать ей свежесть и стиль. Как их стирать, чтобы эффективно избавиться от пыли и пятен, но не повредить ткань? Все зависит от материала, из которой они изготовлены. Но не только.

Посмотрите на этикетку

Когда мы ищем идеальные шторы для своего дома, мы обычно выбираем шторы, которые, прежде всего, нам нравятся и подходят к интерьеру. Редко кто обращает внимание на ткань, из которой они изготовлены. А ведь именно от этого в основном зависит, как стирать шторы.

Поэтому, если вы не знаете, с какой тканью имеете дело, прежде всего, руководствуйтесь указаниями производителя, которые вы найдете на этикетке. Если вы не можете их найти, то самым безопасным вариантом будет установить температуру 30 градусов и выбрать низкую скорость отжима.

Однако прежде чем поместить штору в стиральную машину, аккуратно прополощите ее от поверхностных загрязнений и пыли, затем сложите в кубик и только после этого поместите в машину. Не забывайте использовать только мягкие моющие средства.

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Как постирать шторы в зависимости от ткани?

В последние годы нормой в магазинах стали тяжелые ткани, которые не пропускают свет и защищают нас от посторонних глаз соседей. Речь идет о бархате и велюре. Большой популярностью пользуются также изделия из полиэстера, а льняные шторы чаще всего выбирают для натуральных интерьеров. Как их стирать?

Так, шторы из полиэстера , без примеси других материалов, можно стирать при температуре чуть выше упомянутых ранее 30 градусов.

Льняные и велюровые шторы следует мыть при температуре не выше 30 градусов. Используйте только очень мягкие моющие средства, чтобы не повредить их.

Поскольку белье становится очень мягким, рекомендуется гладить его горячим утюгом, пока оно еще немного влажное. Если на велюре появились пятна, их можно стереть влажной салфеткой или щеткой. Можно также постирать их вручную в теплой воде.

Бархатные шторы очень нежные, поэтому, если вы не хотите, чтобы они повредились, лучше стирать их вручную. Используйте слегка теплую воду и средство для мытья посуды. Если вы предпочитаете стиральную машину, установите программу для ручной стирки, шерсти или деликатных тканей.

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