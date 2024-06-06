Как освежить ковёр без мытья? Посыпьте этим средством и оставьте на 4 часа

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Опубликовано: 06.06.2024 16:13 , Обновлено: 06.06.2024

Хотите освежить ковёр, но у вас нет под рукой профессионального пылесоса? Воспользуетесь простым и эффективным способом чистки без мытья. Вам понадобятся обычный пылесос и средство из вашей кухни. Через 4 часа ковёр будет чистым, пушистым и свежим, как новый. Что нужно делать?

Ковер – отличная среда обитания для пылевых клещей и грязи. Иногда достаточно минуты невнимательности, чтобы на нем появилось трудновыводимое пятно. В таких случаях ковёр необходимо помыть. Однако не у всех есть доступ к моющему пылесосу, который, безусловно, является простым и эффективным способом освежить ваш ковер.

К счастью, эффективно освежить ковер можно мыть и без такого пылесоса. Однако вместо использования специальных пенок или жидкостей для чистки ковров, которые наверняка можно приобрести в любом магазине, гораздо лучше использовать домашние способы мытья ковра. Они более безопасны и экологичны.

Чтобы эффективно освежить ковёр и избавить его от запахов и некоторых пятен вам понадобится пищевая сода, обычный пылесос, тряпка или щётка и немного времени.

Для начала тщательно пропылесосьте ковёр. Затем посыпьте всю его поверхность пищевой содой. Аккуратно разотрите порошок щеткой или тряпкой, чтобы он проник глубоко в волокна.

Через 4 часа тщательно пылесосьте пищевую соду с ковра. Пищевая сода не только прекрасно освежит ковер, нейтрализуя неприятные запахи, но и легко очистит пятна и сделает его пушистым и мягким, как новый.

Ранее Telegraf.news писал о том, что коврик для ванной — важный элемент не только декора, но и комфорта. Однако постоянные воздействие влаги, тёплых температур и грязи со временем приводят к тому, что он начинает неприятно пахнуть. Для того чтобы коврик всегда оставался свежим, его нужно регулярно чистить. Как часто это нужно делать и какое важное правило соблюдать? Используя одно средство из вашего кухонного шкафчика вы вернёте свежесть своему аксессуару для ванной.

Коврик для ванной стал неприятно пахнуть? Посыпьте его этим перед стиркой