Как очистить зимнее пальто без химчистки? Этими недорогими продуктами можно буквально спасти вещь

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Опубликовано: 19.12.2023 12:20 , Обновлено: 19.12.2023

Обычно несколько раз за сезон верхняя одежда требует к себе повышенного внимания. Причиной может стать пятно, лоснящиеся воротник и рукава, общая загрязненность вещи. Но что же делать, если стирать зимнее пальто нельзя, а химчистка не по карману? Нашли несколько лайфхаков, которые реально работают.

Когда пальто нужно обязательно отдать в химчистку?

Итак, вам нужно привести зимнее пальто в божеский вид, но на ярлычке стоит значок, который запрещает стирку, а рекомендует химчистку. В каких ситуациях действительно лучше туда обратиться, а не пробовать отчистить верхнюю одежду самостоятельно? Обычно это делается в случаях:

если пальто очень дорогое, да еще из редкого материала;

если вы не уверены, что справитесь самостоятельно и не испортите вещь;

если это белое пальто – заниматься им самостоятельно очень рискованно;

если на верхней одежде есть пятна от мазута или машинного масла – справиться с ними в домашних условиях очень трудно;

если есть жирные пятна на кожаном пальто – большой риск испортить вещь.

Как почистить пальто в домашних условиях

Если вы все же решили привести зимнюю верхнюю одежду в порядок самостоятельно, то вначале сделайте так:

Внимательно осмотрите пальто на предмет грязи, пятен, потертостей. Еще раз изучите информацию на ярлыке. Важно знать, из какого материала сделана вещь, чтобы правильно подобрать средства для ухода. Если вы пробуете какой-то лайфхак первый раз, делайте это на незаметном участке пальто, чтобы в случае неудачи испорченное место не было бы видно. Но это обязательно должна быть ткань, а не подкладка: внутри кармана, подола и т.д.

Удаляем пыль и грязь

Если зимнее пальто долго висело в шкафу и его надо просто освежить, избавить от пыли и грязи, то сделать это можно следующими способами:

немного проветрите на балконе либо улице, почистите обычной одежной щеткой – насухую;

возьмите губку, смоченную в мыльном растворе, нанесите пену на ткань (не трите!), смойте водой, сильно не намачивая, или протрите влажной тряпочкой и оставьте на свежем воздухе сушиться;

аккуратно пройдитесь по пальто обычным пылесосом.

Избавляемся от запаха пота

Если вы достали пальто из шкафа и чувствуете устойчивый запах пота, или если он возник уже после носки,возможно справиться с проблемой самостоятельно.

С помощью проветривания

Вывесите пальто на плечиках на балкон или улицу, только не под прямые солнечные лучи. Если на улице зима и мороз, вывесите на морозный воздух – он прекрасно освежит вещь. Делать это, кстати, можно регулярно.

С помощью кондиционера для верхней одежды

Купите специальное средство в магазине, нанесите на подкладку в местах, где есть проблема, подождите пару часов. Подробную инструкцию можно прочитать на этикетке средства.

С помощью домашних средств

Для избавления зимнего пальто от запаха пота воспользуйтесь:

нашатырным спиртом;

яблочным уксусом;

картофельным крахмалом;

сухой лимонной кислотой;

слабым раствором обычного уксуса.

Нанесите выбранное средство на подкладку в проблемных местах и оставьте на всю ночь.

Выводим пятна

Если вы уверены, что не испортите вещь, можно попробовать вывести пятна с зимнего пальто самостоятельно. Имейте в виду, что загрязнения обычно чистят от краев к центру, а не наоборот. Если нужно хорошо смочить пятно, к обратной стороне пальто обязательно приложите ткань для впитывания средства.

Как избавиться от пятен, в зависимости от их вида?

Пятна воска и парафина

Положите салфетку на пятно, прогладьте сверху горячим утюгом, остатки очистите щеткой. Если ткань не совсем нежная, попробуйте соскрести следы от свечки тупым ножом либо заморозьте вещь в морозилке, а потом сколите воск или парафин.

Смолы и сажи

Их лучше удалять свежими. Попробуйте оттереть керосином, оставьте на 20 минут, затем замойте пятно чистой водой либо водой с мылом или порошком.

Пудры, побелки или мела

Намочите чистую салфетку нашатырным, этиловым спиртом или водкой. Положите на пятно и оставьте на 10 минут. Присыпьте содой, замойте теплой водой.

Сиропа или варенья

Замойте горячей водой – она растворит сахар. Если пятно несвежее, замойте теплой водой с мылом.

Помады, карандаша, тонального крема

Попробуйте удалить их скипидаром, бурой или спиртом. Средства подходят для старых пятен. Свежее пятно от губной помады присыпьте солью, а затем замойте водой с укусом.

Пасты (чернил)

Растворите в стакане воды 1 ч.л. нашатырного спирта. Смочите в смеси ватный диск и потрите пятно от шариковой ручки. Чтобы смесь лучше работала, ее можно подогреть.

Вина, кофе, пива

Смешайте 2 части глицерина из аптеки и 1 часть нашатырного спирта. Потрите пятно, при необходимости замойте чистой водой.

Когда ткань имеет значение

При самостоятельной чистке зимнего пальто не забывайте также о виде ткани, из которой оно сделано. Ведь разная ткань по-разному реагирует на домашние средства.

Пальто из твида

Если оно в грязи, смочите эти места на ткани мыльной водой, прочешите влажной щеткой и оставьте сохнуть на плечиках. Если пятно только одно, попробуйте просто его просушить, а потом смахнуть остатки грязи щеткой. Проверенное средство против пыли на твиде – пылесос.

Пальто из замши

Если на нем появились разводы, сотрите их школьным ластиком или корочкой хлеба. Пыльное пальто протирайте ватным диском с нашатырным спиртом по направлению ворса. Если вы подержите замшевое пальто над паром, а потом расправите его на плечиках или столе, то избавитесь от заломов.

Пятна от жира, лоснящиеся места можно убрать специальным раствором. Для этого размешайте 1 ч.л. соды в 100 мл молока, нанесите на проблемные места, немного подождите и протрите специальной щеткой для замши. Также можно на жирные пятна насыпать крахмал, оставить на пару часов, смахнуть щеткой.

Пальто из драпа

Чтобы избавиться от пыли, почистите его грубой щеткой по направлению ворса. Или расстелите на полу, сверху накрошите мякиш ржаного хлеба и перекатывайте крошки по ткани до образования шариков. Остатки смахните щеткой.

Если на драповом пальто есть пятна, растворите немного мягкого моющего средства в теплой воде и смочите место загрязнения. Оставьте на 5-10 минут, затем протрите влажной губкой.

Обязательно просушите пальто из драпа, повесив его на плечики в хорошо проветриваемом месте.

Пальто из кашемира

Для удаления пыли протрите его влажной тряпочкой. Если на кашемировом пальто видны жирные пятна, смочите их бензином и присыпьте тальком. Оставьте до полного высыхания, затем смахните остатки щеткой.

Если непонятно, от чего появилось пятно, приготовьте смесь из аммиака и глицерина в равных пропорциях, протрите запачканное место несколько раз. Затем протрите влажной тряпочкой.

Пальто из кожи

От пыли протирайте влажной тряпочкой. Налет и легкие загрязнения уберите специальным раствором – разведите по 1-2 ст.л. жидкого мыла и спирта в стакане воды. Протрите губкой, а затем влажной тряпочкой.

Если на воротнике и рукавах появились засаленные места, протрите их вначале спиртом, потом – лимонным соком, а затем – раствором глицерина. От соляных разводов на пальто поможет столовый уксус. Просто протрите им кожу, а затем проветрите. Приятный бонус – кожа заблестит.

Пальто из полиэстера

Удалите пыль, почистив ткань щеткой и энергично встряхнув пальто несколько раз. Если на нем появились пятна, присыпьте их поваренной солью, затем смойте мыльным раствором и замойте теплой водой. Хорошенько просушите.

Если пятна не оттираются, попробуйте нанести на них 10-процентный раствор буры, затем протрите лимонным соком, а потом – тряпочкой, смоченной в чистой воде.

И напоследок – совет, как в домашних условиях избавиться от шерсти и катышков на пальто. Намотайте на палец скотч клеем наружу, проведите по всей поверхности пальто, меняя полоски скотча по мере загрязнения.

Ранее Телеграф писал, что покупая обувь из кожи на зиму, мы искренне надеемся, что ее натуральность обеспечит красивый ухоженный вид надолго. Но часто бывает так, что сезон только начался, а сапоги или ботинки уже потеряли свой блеск. Что тому причиной и возможно ли решить проблему самостоятельно?

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