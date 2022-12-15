Как очистить лобовое стекло автомобиля от льда за секунды? Нашли три способа

Опубликовано: 15.12.2022 16:39 , Обновлено: 15.12.2022

Одна из худших вещей для водителей в эти темные зимние месяцы — видеть утром замерзшее лобовое стекло автомобиля. Это неотъемлемая часть подготовки к езде в холодную погоду , и не всегда это можно сделать так быстро и эффективно, как хотелось бы. Нашли несколько простых способов подготовить машину к поездке морозным утром.

Запуск двигателя и прогрев автомобиля на полную мощность, как только вы выйдете на улицу, действительно помогут процессу пройти намного быстрее.

Включение стеклоочистителя также поможет вам очистить автомобиль от снега со всех поверхностей.

Обычно автомобилю требуется несколько минут, чтобы полностью прогреться, когда воздух снаружи холодный, поэтому важно набраться терпения.

Используйте противообледенительный раствор

Наряду со скребком, это один из самых необходимых предметов, который должен быть у владельца автомобиля с наступлением холодов.

Противообледенительные средства выпускаются в виде спреев и флаконов. Они действительно могут ускорить процесс удаления обледенения, значительно облегчая соскабливание его с ветрового стекла после нанесения.

В Беларуси такие спреи продают от 10 BYN за 250-500 мл. Они могут называться «Антилед» или «Размораживатель стекол».

Если вы не нашли, где купить спрей, бытовой пятновыводитель также является хорошей альтернативой.

Используйте… полотенце

Просто накиньте полотенце накануне вечером на ветровое стекло, чтобы предотвратить обледенение. Это может показаться нетрадиционным подходом, но благодаря Интернету, он становится все более популярным.

Это будет намного дешевле, чем покупать специальный чехол для ветрового стекла. Полотенце впитает воду и само замерзнет, что позволит вам просто снять его утром и обнаружить под ним чистое стекло.

Некоторые автоэксперты также рекомендуют использовать коврик для ванной, брезент или ткань.

Припаркуйте свой автомобиль передом на восток

То, как вы припаркуете свой автомобиль накануне вечером, может сильно повлиять на то, насколько морозным будет следующий день.

Если вы припаркуетесь так, чтобы лобовое стекло было обращено на восток, тепло, выделяемое солнцем, может помочь растопить лед и сэкономить вам несколько ценных минут утром.

Однако, очевидно, что этот лайфхак подействует, если утром выглянет солнце, и если вам нужен автомобиль не слишком рано.

Будьте осторожны с лайфхаками из соцсетей

Каждый год в TikTok, Facebook и других социальных сетях появляется множество способов быстрого устранения обледенения, но некоторые из них действительно могут нанести серьезный ущерб вашему автомобилю.

Например, очень распространен лайфхах, где нужно использовать теплую воду в пакете с и протирать им ветровое стекло.

Однако автомобилистам рекомендуется соблюдать осторожность при нанесении чего-либо нагретого на ветровое стекло, поскольку резкое изменение температуры может привести к появлению небольших трещин на стекле, которые могут привести к разрушению экрана при наступлении очередного приступа мороза.