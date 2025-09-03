Как очистить нагар с кастрюли и сковородки за 0 копеек? В TikTok показали одну хитрость с водой

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Опубликовано: 03.09.2025 15:35 , Обновлено: 03.09.2025

В социальной сети TikTok показали очень простой способ очистить сковороду или кастрюлю от сильного нагара. При этом, понадобится только вода и всего лишь несколько минут.

Так, один из пользователей TikTok уверяет, что пригоревшее дно посуды можно отмыть с помощью… льда.

Согласно лайфхаку, нужно:

Заморозить воду в морозильной камере. Нагреть сковороду/кастрюлю. Выложить готовый лёд на посуду и потереть им нагар. Затем смыть всё водой.

Этот метод проверил блогер Арсен Симонян на своей кастрюле с “семилетним нагаром”. На видео он показал, что действительно очистил посудину.

Его ролик набрал уже более 600 тыс. просмотров, более 10 тыс. лайков и множество комментариев.

“Это называется температурный шок”, — заявил один из зрителей под видео.

“Не обязательно даже лёд. Я на работе просто подставляю сковородку под сильную струю ледяной воды. Тот же эффект”, — поделился второй.

“Где вы были раньше?” — спросил третий.

Четвертый пользователь отметил, что “по факту это работает, так как происходит резкая смена температуры”.

А кто-то уверяет, что “содой лучше”.

Ранее Telegraf.news писал о способе, который поможет избавиться от этой надоедливой проблемы быстро, легко и практически бесплатно. Для этого понадобятся только 4 ингредиента.

Как избавиться от нагара на сковороде? Благодаря воде и этим 3 ингредиентам от него не останется и следа