Как избавиться от нагара на сковороде? Благодаря воде и этим 3 ингредиентам от него не останется и следа

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Опубликовано: 21.02.2025 17:02 , Обновлено: 21.02.2025

Кто из нас не сталкивался с проклятием всех кулинаров — толстым слоем нагара на сковороде? Однако существует способ, который поможет избавиться от надоедливой проблемы быстро, легко и практически бесплатно. Для этого понадобятся только 4 ингредиента. Попробуем?

Итак, для того, чтобы очистить пригоревшую сковородку, нам понадобятся скорлупа от 4 куриных яиц, полстана средства для мытья посуды (любого), а также полстакана воды и… газированной Coca-Cola. Думаю, вы не раз слышали о волшебных чистящих свойствах этого напитка.

Сперва нужно измельчить скорлупу в порошок (или так мелко, как у вас получается) и высыпать в миску. Затем необходимо добавить 0,5 стакана обычной воды, столько же жидкого средства для посуды и газировки. Всё тщательно перемешать, вылить в небольшую бутылку и проделать в крышке отверстие, чтобы было удобнее использовать.

Чтобы очистить пригоревшую сковородку, нужно нанести небольшое количество полученной смеси на загрязнённые участки и потереть губкой для мытья посуды. Обращаем внимание: оставлять средство на кухонной помощнице не надо, можно сразу приступать к чистке. Несколько привычных движений — и от нагара не останется и следа.

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