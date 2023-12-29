Как натереть свёклу, не испачкав руки? Нашли эффективный и проверенный способ

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 29.12.2023 09:35 , Обновлено: 15.11.2024

Свёкла — один из главных ингредиентов многих блюд, например, "Сельди под шубой", которую так любят готовить на Новый год. Однако приготовление этого овоща не слишком приятный процесс. В частности, во время натирания ее яркий красный цвет оставляет неприятные пятна на руках. Но есть простейший способ этого избежать.

Во-первых, узнав об этом трюке, вы сможете наслаждаться полезным овощем, не беспокоясь о следах на коже. Кроме того, частицы свёклы больше не будут выпадать из тёрки и разлетаться по всей кухне.

На самом деле, для этого процесса эксперты [link href=“https://www.bonappetit.com/test-kitchen/common-mistakes/article/beets-common-mistakes#:~:text=%22Wear%20gloves%2C%22%20says%20BA” s,prepping%20hot%20peppers%20or%20turmeric).”] рекомендуют [/link] надевать перчатки (даже самые дешевые латексные). Они защитят ваши пальцы от покраснения. Однако, у многих людей их просто нет, да и надевать их бывает затруднительно. Что же делать?

Вам понадобится обычный файлик (мультифлора) для хранения документов (наверняка у вас дома где-то лежит хотя бы один). Но вы также можете заменить его на плотный полиэтиленовый пакет.

Положите тёрку в файлик или пакет, а следом — свёклу (можно предварительно нанизать её на вилку). Обхватите овощ рукой прямо через файл и просто начните тереть. Так вся свёкла останется в файлике или пакете, а вы не испачкаете руки.

Этот лайфхак стал популярным в TikTok. Его заметил и проверил шеф-повар Анатолий Добровольский — его ролик за короткое время набрал почти 6 млн просмотров. Посмотрите, как это работает.

[link href=“https://www.tiktok.com/@dobrovolskyi_hchef?refer=embed” title=“@dobrovolskyi_hchef” target=“_blank” rel=“noopener”] @dobrovolskyi_hchef [/link] Lifehack with beetroot. [link href=“https://www.tiktok.com/tag/beetroot?refer=embed” title=“beetroot” target=“_blank” rel=“noopener”] #beetroot [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/foodie?refer=embed” title=“foodie” target=“_blank” rel=“noopener”] #foodie [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/chef?refer=embed” title=“chef” target=“_blank” rel=“noopener”] #chef [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/lifehacks?refer=embed” title=“lifehacks” target=“_blank” rel=“noopener”] #lifehacks [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/food?refer=embed” title=“food” target=“_blank” rel=“noopener”] #food [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/lifehack?refer=embed” title=“lifehack” target=“_blank” rel=“noopener”] #lifehack [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригінальний-звук-7317353589939636998?refer=embed” title=”♬ оригінальний звук - Anatolii Dobrovolskyi” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригінальний звук - Anatolii Dobrovolskyi [/link]

К слову, в комментариях пользователи дали несколько своих советов. Одни порекомендовали надеть пакет прямо на руку, другие смазать руки растительным маслом — и тогда свёкла тоже не должна испачкать руки. Третьи — купить готовую натертую в магазине.

Кстати, еще один полезный совет от поваров — при нарезке свёклы использовать хорошую пластиковую разделочную доску, поскольку ее можно мыть и отбеливать. А вот деревянную стоит застелить несколькими большими листами пергаментной бумаги.

А ранее Телеграф писал, как приготовить свеклу, чтобы она не потеряла свой уникальный аппетитный насыщенный красный цвет? Шеф-повар назвал 4 продукта, которые можно добавить — и овощ не потускнеет при варке. Причем, хоть один из этих ингредиентов точно должен быть на вашей кухне.

Добавьте пол-ложки этого, когда варите свеклу. Так она не потеряет свой аппетитный цвет