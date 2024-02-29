Как надолго сохранить нарциссы в горшках? Поможет "тест пальцем"

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Опубликовано: 29.02.2024 13:42 , Обновлено: 29.02.2024

Нарциссы - очаровательные и не очень привередливые в уходе цветы, поэтому могут стать хорошим подарком на праздник. Как за ними ухаживать, чтобы цветы долго радовали своей красотой?

Во-первых, стоит купить нарциссы в горшках. Они “проживут” гораздо дольше, чем срезанные. К тому же, их несложно выращивать.

Приобрести эти цветы стоит в теплый день: резкое изменение температуры может им навредить. Однако если вы все же покупаете нарциссы в морозный день, постарайтесь защитить их от холода при выходе из цветочного магазина. В своей квартире найдите для растения светлое место, но без яркого солнца, чтобы его лучи не попадали на цветы.

Как правильно поливать нарциссы в горшках

Делать это нужно часто, но важно не переборщить. Почва в горшке всегда должна быть слегка влажной. Избыток воды может привести к загниванию луковиц, а само растение погибнет.

И лучший тест для проверки почвы на влажность - пальцевый. Воткните палец в землю и оцените ее влажность.

Что делать с нарциссом после его цветения

Уход за нарциссами также предполагает регулярное удаление отдельных увядших цветков. Так они будут давать новые бутоны и сохраняться очень долго. Кстати, нарциссы не требуют удобрений.

Когда сезон завершится, дождитесь полного высыхания, затем удалите все листья и достаньте луковицы из горшка, очистите их и храните в темном прохладном месте. И осенью сможете их перенести в землю, чтобы весной они снова зацвели.

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