Как ложка майонеза может спасти вашу мебель? Об этой простой хитрости мало кто знает

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Опубликовано: 22.03.2024 13:06 , Обновлено: 22.03.2024

Обычно мы добавляем майонез в различные салаты или готовим с ним мясо, рыбу или домашнюю шаурму. Однако, у этого продукта есть скрытая функция, которая выходит далеко за рамки кулинарных изысков. Оказывается, майонез может спасти не только ваш обед - но и деревянную мебель!

С каждым может произойти такая ситуация, когда кто-то из домашних или гостей может поставить свой бокал или стакан на деревянный стол. Такое действие может легко привести к неприглядным круглым пятнам от напитка.

Конечно, можно применить химические чистящие средства, однако, есть более простой, натуральный и дешевый способ. Вам на помощь придет майонез.

Вот как вы можете превратить продукт из обычного соуса в настоящего домашнего героя:

нанесите столовую ложку майонеза прямо на неприглядное кольцо от напитка напитка; оставьте в покое примерно на 30 минут - час. по истечении этого времени просто сотрите майонез мягкой тканью.

Вуаля! Вы увидите, что пятно стало значительно светлее или исчезло совсем. Как это работает?

Дело в том, что масла и жиры, содержащиеся в майонезе, действуют на древесину магически, помогая удалить застрявшие молекулы жидкости.

Таким образом, майонез может стать настоящим прорывом в арсенале бытовых чистящих средств. Он не только придает вкус блюдам, но и без труда удаляет пятна от напитков.

Так что в следующий раз, когда вы обнаружите раздражающее водяное кольцо, не волнуйтесь. Просто откройте холодильник, возьмите майонез и придайте вашей деревянной мебели практически первоначальный вид.

Натрите деревянную мебель этим домашним средством. От царапин не останется ни следа

Ранее Телеграф писал, что самый популярный соус, если не в мире, то в СНГ — это не кетчуп, а всё-таки майонез. Во всяком случае, весеннее исследование одной из российских торговых сетей показало, что именно его чаще всего покупают в РФ. Похожая ситуация сложилась и в других странах региона. Но не все любители майонеза знают, из чего на самом деле его готовят. Есть даже те, кто считает соус молочным продуктом. Ох, как же они ошибаются.

Из чего делают майонез на заводах? Вот причины приготовить его за 5 минут самим или купить в магазине