Как лимон поможет снять лак с ногтей? Понадобится ещё один ингредиент

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Опубликовано: 08.07.2024 15:31 , Обновлено: 08.07.2024

Для многих людей снять лак с ногтей без специальной жидкости кажется чем-то невозможным. Однако стоит знать, что существуют методы, которые могут помочь, когда жидкость для снятия лака неожиданно закончилась либо она просто вам не по нраву. Пара продуктов из кухни и одно аптечное средство могут удалить лаковое покрытие с ногтей не хуже своих фабричных аналогов.

Несмотря на популярность стойких покрытий из гель-лака, приверженцев классического маникюра среди белорусок остаётся великое множество. Спутником всех, кто предпочитает простой маникюр, является жидкость для снятия лака.

Однако это средство, которое часто содержит в своём составе ацетон, по нраву не всем. Кроме того, купленная в магазине жидкость имеет свойство заканчиваться в самый неподходящий момент. Можно ли её в таком случае чем-то заменить? Этот трюк с лимоном и ещё одним средством из аптечки могут избавить вас от необходимости покупать что-либо для это цели.

Как снять лак с ногтей без жидкости для снятия?

Уксус с лимоном . Кислоты, содержащиеся в уксусе и лимоне, помогут растворить лак для ногтей, хотя следует добавить, что это может занять немного больше времени, чем использование традиционной жидкости для снятия лака. Однако преимущество этого раствора в том, что оно натуральное и мягче воздействует на ногти, чем химическое средство для снятия лака. Смочите ватный диск и положите его на ноготь примерно на полминуты. Затем немного потрите ноготь ватным диском Лак для ногтей должен раствориться настолько, чтобы хорошо сойти.

. Кислоты, содержащиеся в уксусе и лимоне, помогут растворить лак для ногтей, хотя следует добавить, что это может занять немного больше времени, чем использование традиционной жидкости для снятия лака. Однако преимущество этого раствора в том, что оно натуральное и мягче воздействует на ногти, чем химическое средство для снятия лака. Смочите ватный диск и положите его на ноготь примерно на полминуты. Затем немного потрите ноготь ватным диском Лак для ногтей должен раствориться настолько, чтобы хорошо сойти. Перекись водорода . Для некоторых людей уксус может показаться не лучшим решением из-за его специфического запаха. В этом случае вы можете прибегнуть к способу с перекисью водорода. Обычно она есть в каждой домашней аптечке, поэтому в экстренной ситуации может оказаться незаменимой. Делается это точно так же, как и с уксусом, т. е. прикладываете смоченный в перекиси ватный диск секунд на 30, а затем протираете ноготь от лака.

Помните, что в не зависимости от того, используете ли вы покупное средство для снятия лака с ногтей либо уксус или перекись водорода, нужно не забывать правильно увлажнять ногти после обработки кремом. Используйте для этого крем для рук, масло или сыворотку.

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