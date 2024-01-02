Как легко убрать пятна красного вина с ковра? Необычный, но эффективный трюк

Опубликовано: 02.01.2024 08:11 , Обновлено: 13.01.2024

Ковры являются важным элементом интерьера, однако иногда мы случайно можем испачкать их, например, пролив красное вино. Убрать такие пятна может быть непростой задачей, но с правильным методом это можно сделать легче и эффективнее. Узнали о неожиданном трюке, который может избавиться красного вина на ковре, не повреждая его структуру и цвет.

Красное вино - одно из самых стойких пятен на ковре, и его часто очень трудно вывести, если не принять срочных мер. Особенно если ковер — белого, бежевого, кремового или другого светлого цвета.

Однако решение есть. Эксперты по уборке советуют необычный лайфхак. Но уверяют, что он работает.

Итак, для того, чтобы убрать пятно от красного вина, нужно сначала полить его… белым вином. Оставьте так на несколько минут, а затем промокните жидкость салфеткой. После чего можно помыть место происшествия мыльным раствором.

[info_b]Именно спирт, содержащийся в белом вине, может помочь растворить пигменты красного вина, что облегчит их удаление.[/info_b]

Но если пятно еще видно, попробуйте добавить немного пищевой соды.

Отметим, что этот трюк нужно использовать до того, как пятно успеет застыть, поскольку он может не сработать с теми пятнами, которые появились уже давно.

Еще один небанальный способ — использовать пену для бритья. Специалисты уверяют, что она поможет справиться с любым свежим пятном на ковре. Нужно просто втереть средство и оставить на 10 минут. А затем проверить, осталось ли загрязнение. Если да, возьмите еще пены и снова оставьте на 10 минут, а затем протрите влажной тряпкой.

Также в Сети посоветовали использовать газированную воду.

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