Что делать, если наволочка большая, а подушка маленькая? В TikTok показали гениальный лайфхак

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Опубликовано: 20.07.2023 12:49 , Обновлено: 12.09.2023

Каждый может столкнуться с ситуацией, когда наволочка оказывается слишком большой для нашей любимой подушки. Она не только некрасиво болтается — это может привести к неудобствe во время сна. Однако в TikTok показали отличный и простой лайфхак, как сделать из большой наволочки подходящую. Этот способ спасет многих белорусов (и не только).

Ситуация с наволочкой происходит, если вы купили, например, ортопедическую подушку. Дело в том, что часто она не квадратная, а прямоугольная, и почти в 2 раза меньше, чем стандартная.

А иногда бывает и так, что вы купили красивый постельный комплект, где только наволочки не подходят к подушкам.

Тем не менее, это больше не будет проблемой. Способ с уменьшением наволочки из TikTok мы проверили сами — он действительно работает.

Вам нужно:

Вывернуть наволочку наизнанку. Положить ее на подушку. Подвернуть низ наволочки. Просунуть руки в наволочку и вывернуть вместе с подушкой. Подогнутая часть наволочки должна оказаться внутри. Огибаете ей свободный край подушки.

[link href=“https://www.tiktok.com/@derkach_olesia?refer=embed” title=“@derkach_olesia” target=“_blank” rel=“noopener”] @derkach_olesia [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%85%D0%B0%D0%BA?refer=embed” title=“лайфхак” target=“_blank” rel=“noopener”] #лайфхак [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0?refer=embed” title=“лайфхакидлядома” target=“_blank” rel=“noopener”] #лайфхакидлядома [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7253062651298745089?refer=embed” title=”♬ original sound - Олеся” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - Олеся [/link]

Есть еще один похожий способ:

Выверните наволочку наизнанку (кармашек должен быть сверху). Положите подушку на верхнюю часть наволочки. Нижней частью наволочки накройте подушку. Наденьте наволочку на подушку, как показано на видео ниже. Переверните подушку на другую сторону и сделайте то же самое.

[link href=“https://www.tiktok.com/@mr.crazyexperimenter?refer=embed” title=“@mr.crazyexperimenter” target=“_blank” rel=“noopener”] @mr.crazyexperimenter [/link] Что делать, если НАВОЛОЧКА БОЛЬШАЯ а ПОДУШКА МАЛЕНЬКАЯ?#подушка_наволочка#как_заправить_подушку[link href=“https://www.tiktok.com/tag/mr_crezy_experimenter?refer=embed” title=“mr_crezy_experimenter” target=“_blank” rel=“noopener”] #mr_crezy_experimenter [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7255905919266392837?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Mr.Crazy Experimenter” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Mr.Crazy Experimenter [/link]

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