Что делать, если наволочка большая, а подушка маленькая? В TikTok показали гениальный лайфхак
Каждый может столкнуться с ситуацией, когда наволочка оказывается слишком большой для нашей любимой подушки. Она не только некрасиво болтается — это может привести к неудобствe во время сна. Однако в TikTok показали отличный и простой лайфхак, как сделать из большой наволочки подходящую. Этот способ спасет многих белорусов (и не только).
Ситуация с наволочкой происходит, если вы купили, например, ортопедическую подушку. Дело в том, что часто она не квадратная, а прямоугольная, и почти в 2 раза меньше, чем стандартная.
А иногда бывает и так, что вы купили красивый постельный комплект, где только наволочки не подходят к подушкам.
Тем не менее, это больше не будет проблемой. Способ с уменьшением наволочки из TikTok мы проверили сами — он действительно работает.
Вам нужно:
- Вывернуть наволочку наизнанку.
- Положить ее на подушку.
- Подвернуть низ наволочки.
- Просунуть руки в наволочку и вывернуть вместе с подушкой.
- Подогнутая часть наволочки должна оказаться внутри. Огибаете ей свободный край подушки.
[link href=“https://www.tiktok.com/@derkach_olesia?refer=embed” title=“@derkach_olesia” target=“_blank” rel=“noopener”] @derkach_olesia [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%85%D0%B0%D0%BA?refer=embed” title=“лайфхак” target=“_blank” rel=“noopener”] #лайфхак [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0?refer=embed” title=“лайфхакидлядома” target=“_blank” rel=“noopener”] #лайфхакидлядома [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7253062651298745089?refer=embed” title=”♬ original sound - Олеся” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - Олеся [/link]
Есть еще один похожий способ:
- Выверните наволочку наизнанку (кармашек должен быть сверху).
- Положите подушку на верхнюю часть наволочки.
- Нижней частью наволочки накройте подушку.
- Наденьте наволочку на подушку, как показано на видео ниже.
- Переверните подушку на другую сторону и сделайте то же самое.
[link href=“https://www.tiktok.com/@mr.crazyexperimenter?refer=embed” title=“@mr.crazyexperimenter” target=“_blank” rel=“noopener”] @mr.crazyexperimenter [/link] Что делать, если НАВОЛОЧКА БОЛЬШАЯ а ПОДУШКА МАЛЕНЬКАЯ?#подушка_наволочка#как_заправить_подушку[link href=“https://www.tiktok.com/tag/mr_crezy_experimenter?refer=embed” title=“mr_crezy_experimenter” target=“_blank” rel=“noopener”] #mr_crezy_experimenter [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7255905919266392837?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Mr.Crazy Experimenter” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Mr.Crazy Experimenter [/link]
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