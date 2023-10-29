Как легко помыть узкую банку или вазу изнутри? Попробуйте этот гениальный трюк

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Опубликовано: 29.10.2023 07:10 , Обновлено: 04.11.2023

Иногда бутылки, банки или вазы, которые необходимо вымыть, имеют узкое горлышко, через которое трудно просунуть руку внутрь сосуда (если вообще возможно). Поэтому часто бывает невозможно их тщательно вымыть. Однако есть, как минимум, два оригинальных способа, которые быстро справятся с этой проблемой.

Конечно, легко отмыть изнутри сосуды с узким горлышком можно с помощью специальной щетки или ёршика. Однако не у всех они есть дома. Поэтому знать некоторые приемы все же не помешает.

Одним из лайфхаков появился в профиле @world.of.eng в Instagram. Его посмотрели более 1,8 млн раз за несколько суток, а в комментариях появилось множество высказываний по этому поводу. Некоторые остались просто в восторге от предложенной хитрости.

Суть заключается в том, чтобы налить в сосуд немного воды с небольшим количеством средства для мытья посуды. Затем нужно взять проволочную (жестяную) губку, обернуть ее вокруг магнита и положить внутрь емкости. Другой магнит следует обернуть тканью и приложить к боковой стенке посудины с внешней стороны.

Таким образом магниты начнут притягиваться друг к другу, и вы сможете легко и быстро очистить банку, бутылку или базу.

[info_b]Однако стоит убедиться, что магниты достаточно сильны, чтобы выдержать вес проволочной губки.[/info_b]

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/Cyv2MlPy462/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Technology (@world.of.eng) [/link]

«Отличная идея», «Очень эффективный прием», «Это придумал гений!», “Тот случай, когда вы используете 110% своего мозга”, — написали в комментариях.

Правда, некоторые нашли и минусы. Например, что жестяная губка может поцарапать стеклянный сосуд (хотя есть губки с невысокой абразивностью), или что ее потом будет трудно достать назад. Да, скорее всего, этот прием подойдет не для всех емкостей, однако в некоторых случаях станет настоящим спасением.

К слову, в Сети также предлагают положить в обычную губку монету, и потом уже использовать магнит.

Если у вас дома нет магнитов или лайфхак вам не подошел, попробуйте другое домашнее средство. Справиться с загрязнениями в сосудах с нешироким горлышком поможет обычная соль.

Насыпьте на дно банки щедрое количество продукта, залейте небольшим количеством воды и жидкости для мытья посуды. Закройте банку крышкой и несколько раз встряхните ее. После вылейте воду из посуды, тщательно промойте ее — и все готово.

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