Как легко намазать холодное масло на бутерброд? Нашли 3 способа, где не нужно ждать, пока подтает

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Опубликовано: 03.09.2024 16:32 , Обновлено: 14.11.2024

Бутерброд с маслом - частый гость на столе белорусов. Однако, достав его из холодильника, намазать на хлеб без затруднений часто не получается. Можно просто подождать, когда оно полежит на столе и станет мягче. А можно воспользоваться 3 проверенными в TikTok способами и ускорить процесс приготовления бутерброда. Показываем, как это можно сделать.

Иногда такое простое действие, как приготовление бутерброда, может сопряжено с ожиданием или даже раздражением. Виной тому сливочное масло, которое находясь в холодильнике, затвердевает и становится непластичным. Для того чтобы намазать бутерброд без мук, чаще всего приходится выложить его из холодильника заблаговременно. Однако в TikТok показали способ, как можно быстро намазать бутерброд маслом из холодильника, не дожидаясь, когда оно растает.

Для этого необходимо вооружиться маленьким металлическим ситечком. С помощью него можно наскрести замороженное масло своеобразной стружкой, которую потом останется просто равномерно размазать по поверхности хлеба.

Однако многие пользователи усомнились в практичности такого способа, сославшись на то, сто испачканное маслом ситечко может быть потом сложно отмыть.

“Прикольно, но я лентяй. Мне легче мыть ножом утром, чем сито”, - высказался один из комментаторов.

Некоторые пользователи заметили, что ситечко можно легко отмыть от масла, обдав кипятком, однако признали, что для этого всё же также придётся “заморочиться.”

К слову, это не единственный способ, который позволяет нарезать мёрзлое или холодное масло быстрее.

Так, например, для этой же цели можно использовать овощечистку. Такой способ позволяет нарезать масло тонкими слайсами, которые быстро тают и становятся мягкими. Этим способом также можно быстро намазать бутерброд твёрдым маслом.

Также в TikTok можно найти способ, который позволяет ускорить разморозку всего бруска сливочного масла. Для этого нужно обдать кипятком кружку либо любую другую термостойкую ёмкость, после чего накрыть еею брусок масла. Под воздействием горячей ёмкости масло быстро размягчится со всех сторон, после чего можно с лёгкость намазать на бутерброд.

Нашлись лайфхаки и от комментаторов. Кто-то посоветовал просто достать масло за 10 минут до процесса и “не мучаться”. Другие поделились своими хитростями для быстрой нарезки масла.

“Всегда держите масло на дверце холодильника. Достаточно прохладно и всегда мягко”, - написал один из пользователей.

“Нож в кипяток, и скобли на хлебушек хоть всю пачку”, - поделился своим способом другой пользователь.

“В микроволновке разогрей”, - написал свой вариант ещё кто-то.

Ранее Telegraf.news рассказывал и про другие способы, как можно размягчить сливочное масло. Узнайте, как это можно сделать при помощи скалки, блендера, тёрки и не только.

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