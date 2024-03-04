Как легко и просто избавить ноутбук от пыли? Лайфхак, который изменит вашу жизнь

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Опубликовано: 04.03.2024 17:39 , Обновлено: 05.03.2024

Как эффективно отчистить ваш компьютер или ноутбук от пыли даже в тяжело доступных местах? Делимся рабочим и простым лайфхаком.

Пыль и грязь на ноутбуке не только портят внешний вид прибора, но и могут серьезно повлиять на процесс его работы. К сожалению, почистить устройство полностью часто не удаётся из-за его конструкции и наличия тяжело доступных мест. Но! Есть эффективный способ, о котором вы могли не знать.

Используйте сжатый воздух

Все, что вам нужно сделать, поднести кончик спрея к необходимым отверстиям и выдуть содержимое внутрь . Важно помнить, что нельзя выпускать воздух слишком близко к ноутбуку, так как это может повредить лопасти вентилятора. Она должна быть не менее 15-20 см. Также важно держать баллончик в вертикальном положении , т.к. горизонтальное положение может привести к превращению газа в жидкость, что может повредить компоненты компьютера.

Таким же образом можно “выдуть” пыль и грязь из клавиатуры ноутбука и портов USB и зарядки . Рекомендуется повернуть ноутбук “вверх ногами”, при чистке клавиатуры, во избежание оседания пыли в других местах.

Вы также можете прибегнуть к чистке ноутбука с помощью пылесоса и насадки для мебели , чтобы собрать скопившиеся сверху грязь и пыль.

Многие сразу же используют влажную микрофибру для очистки ноутбука, но это может быть неэффективно, т.к. влажная тряпка недостаточно хорошо убирает пыль. Используйте вначале сухую чистку. После того, как ноутбук был очищен следует его максимально защитить от скопления пыли. Здесь вам может помочь кондиционер для белья . Нанесите небольшое его количество на тряпку и аккуратно протрите ею поверхности ноутбука. (Во избежание нежелательных эффектов, лучше вначале протестировать способ на небольшом, безопасном участке ноутбука).

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