Как избавиться от пауков в доме без дихлофоса? Этот натуральный спрей справится лучше спецсредств

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Опубликовано: 24.06.2024 10:56 , Обновлено: 24.06.2024

Для кого-то пауки - милейшие создания, с которыми вполне можно разделить соседство, а кому-то их присутствие в доме внушает беспокойство и ужас. Как бы то ни было, пауки в квартире не прибавляют ни уюта, ни чистоты. Существует эффективный способ избавиться от этих членистоногих в вашем доме. Рассказываем, как приготовить спрей, после которого они ретируются из вашего жилища.

В Беларуси обитает довольно много видов пауков. К счастью, они не опасны. Эти создания начинают окучивать дома и квартиры с ранней весны. Пауки могут плести действительно впечатляющие паутины и пугать своим видом аранхофобов. Как избавиться от пауков? Оказывается, все очень просто: нужно всего лишь приготовить спрей, после которого эти членистоногие поспешат покинуть ваш дом.

Как вывести пауков из дома? Приготовьте этот простой спрей

Пауки являются важной частью экосистемы. Они питаются насекомыми и пищевыми отходами и селятся в тёплых и безопасных местах. Пауки не несут опасности человеку, но могут вызвать страх или отвращение. Боязнь пауков называется арахнофобией. У человека, страдающего арахнофобией, возникает иррациональный страх перед пауками.

Если вы относитесь к такой категории людей, то знайте, что только 3% пауков в мире может навредить вам. Большинство из них живут в Австралии, Азии или Африке. Однако вам определенно не нужны пауки в вашем доме. Вот какой спрей вы можете приготовить, чтобы выселить их из вашего жилища.

Вам понадобится немного воды и эфирное масло мяты. Налейте воду в небольшую бутылку с распылителем и добавьте несколько капель эфирного масла мяты перечной. Все хорошо перемешайте и опрыскайте приготовленным спреем подоконники и оконные рамы. Пауки не переносят запаха мяты, поэтому сразу сменят направление, как только почувствуют его запах. Повторяйте эту процедуру каждые три дня, и вы сможете забыть о пауках.

Как ещё можно избавиться от пауков?

Пауки очень чувствительны к запахам, как и комары и клещи. Если вы хотите избежать их визита в ваш дом, то также можете использовать уксус, лимон и корицу. Добавьте в пульверизатор немного уксуса, три столовые ложки лимонного сока и половину чайной ложки корицы.

Закройте флакон и опрыскайте приготовленным спреем окна, подоконники и полы. Особое внимание уделите пространству за кроватью, шкафами и диванами. Это самые распространенные места укрытия пауков. Запах уксуса, лимона и корицы эффективно отпугнет их, а уксус также продезинфицирует поверхности и придаст им блеск.

Используйте спрей раз в неделю, а летом раз в три дня, и насекомые будут избегать вашего дома.

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