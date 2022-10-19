Как избавиться от насекомых в ванной? Самые простые способы

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Опубликовано: 19.10.2022 08:23 , Обновлено: 14.09.2023

Чешуйницы – мелкие насекомые, которых чаще всего можно встретить в ванных комнатах. Они не опасны, но могут повредить бумажные изделия. Вот способ, как от них избавиться.

Обычно эти мелкие насекомые предпочитают темные и влажные места, поэтому чаще всего их можно встретить в ванных комнатах. Особенно ночью, когда мы внезапно включаем свет, можно увидеть, как они прячутся в укромных уголках. Не самое приятное зрелище.

В основном они едят продукты, содержащие сахар, но также и клетчатку. Они с удовольствием едят бумагу, поэтому нужно быть осторожным, чтобы они не попали в вашу домашнюю библиотеку. Они могут появиться даже в самой чистой квартире, а привлеченные теплом и влагой проникнуть даже через вентиляционные каналы. Не корите себя, если такие завелись и у вас.

Тем не менее, есть домашние средства, позволяющие успешно избавиться от чешуйницы.

Первый жестокий способ — намазать медом лист бумаги или картона и оставить его в ванной на ночь. Сладкий запах привлечет чешуйниц, которые прилипнут к ловушке и не смогут выбраться из нее. Также можно смазать картонную коробку медом, что еще больше снизит способность насекомых к побегу. Утром, чтобы избавиться от чешуйниц, облейте ящик горячей водой или сожгите его.

Чешуйницы не опасны, поэтому, если кто-то не хочет их убивать, можно просто отпугнуть. Для этой цели лучше всего использовать продукты, запах которых эффективно отпугнет чешуйниц от поисков пищи в вашем доме или квартире. Уксус и масло лаванды идеально подходят для этого. Просто добавьте их в воду и тщательно вымойте пол и все закоулки, например, в ванной или на кухне.

Как предотвратить появление насекомых в ванной?

Несомненно, лучший и самый действенный способ предотвратить появление чешуйниц в вашем доме – это не только поддерживать чистоту, но и правильно проветривать помещения, где чаще всего бывает тепло и влажно.

Регулярное проветривание кухни и ванной и проверка состояния вентиляции предотвратит, ограничит или даже полностью устранит популяцию этих насекомых в доме или квартире.

Ранее Телеграф сообщил, что появление мошкары в квартире не зависит от времени года или погоды за окном. Мелкие, надоедливые насекомые быстро размножаются, мельтешат перед глазами на кухне, в ванной комнате, роятся вокруг комнатных цветов. Давайте выясним, почему они появляются и как избавиться от домашних мошек в квартире?

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