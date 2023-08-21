Как избавится от икоты за считанные секунды? Вам поможет... язык. Что с ним делать?

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Опубликовано: 21.08.2023 09:44 , Обновлено: 20.08.2023

Икота — довольно частое и неприятное явление, которое может возникнуть в самый неожиданный момент. Многие люди, чтобы избавится от нее побыстрее, пьют воду, задерживают дыхание и просят напугать их. А кто-то даже (в шутку или нет) предлагает икоте "перейти на Федота" или перечисляет имена тех людей, которые "вспоминают их в этот момент". Но бывает, что такие способы помогают не всегда. Мы нашли быстрый и эффективный метод избавиться от икоты с помощью языка.

Этим немного странным лайфхаком поделились на Youtube-канале Smart Foх. Автор предложил зажать язык между большим и указательным пальцами (разумеется, руки нужно предварительно хорошенько помыть) и слегка потягивать его. Что же происходит в этот момент?

По словам мужчины, потягивание языка “стимулирует блуждающий нерв, который посылает сигналы в ваш мозг, чтобы успокоить дыхание». Что, в свою очередь, поможет избавиться от раздражающей икоты.

Как еще избавиться от икоты?

Кроме использования языка, существует еще несколько способов, которые могут помочь избавиться от икоты:

Дышите медленно и глубоко, стараясь расслабиться.

Выпейте небольшое количество воды или другой жидкости.

Зажмите нос и выдохните через рот.

Попросите кого-то испугать вас или сделать что-то неожиданное.

Массируйте височные кости или легонько тяните ухо.

Попробуйте задержать дыхание на несколько секунд.

Наклонитесь вперед и попробуйте дотянуться до носочков.

Поднимите руки вверх и задержите их на несколько секунд.

Икота обычно проходит сама по себе через несколько минут, но если она продолжается дольше, чем 48 часов, или сопровождается болями в груди или животе, следует обратиться к врачу.

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