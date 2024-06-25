Как избавить брусчатку от сорняков и зелёного налёта? С этими простыми лайфхаками вы забудете про прополку

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Опубликовано: 25.06.2024 15:40 , Обновлено: 25.06.2024

Тротуарная плитка на даче позеленела и поросла сорняками? Не стоит вооружаться инструментами и тратить на прополку полдня. Вот как вы можете использовать простые и дешёвые домашние средства для того, чтобы вернуть брусчатке красивый и ухоженный вид.

Появившаяся на поверхности тротуарной плитки поросль выглядит некрасиво и придаёт пространству неухоженный вид. Вы можете вооружиться мойкой высокого давления, но часто случается так, что она даёт крайне недолговременный эффект и, кроме того, может повредить дорожное покрытие. Так как же лучше всего очистить брусчатку?

Почему тротуарная плитка позеленела?

Глядя на тротуар, вы, вероятно, задаетесь вопросом, что послужило причиной появления этого зелёного налёта. В основном виновата плесень. Чаще всего она появляются на северной стороне участка, который плохо освещён. Многие думают, что от зелёного покрытия невозможно избавиться, потому что рано или поздно оно снова появится на поверхности дорожки, но это не так. Тень и влага создают благоприятные условия для роста такой плесени, поэтому удалить её иногда очень сложно, но отнюдь не невозможно.

Зеленый налет на брусчатке также вызван сорняками, которые могут расти даже при использовании различных профилактических мер. Поскольку подъездная дорога используется регулярно, она еще больше способствует росту сорняков, поскольку песок под брусчаткой смешивается с почвой. Это создает благоприятные условия для роста сорняков. Чем больше сорняков, тем больше вероятность того, что у вас появится неприглядный зеленый покров. Вот почему вам следует засучить рукава и регулярно пропалывать сорняки.

Ну и еще одна причина появления зеленого налета – это мох, растущий из стыков тротуарной плитки. Как и плесень, мох любит тень и влагу, а стоячая вода в трещинах тротуарной плитки создаёт еще более благоприятные условия для его роста.

Как убрать, мох, плесень и зелёную поросль с брусчатки?

Если знать некоторые хитрости, то очистка тротуарной плитки не потребует больших усилий. Так, например, зелёный налет мгновенно исчезнет, если обработать его смесью тёплой воды и пищевой соды. Она отлично удаляет плесень и обладает чистящими свойствами. Все, что вам нужно сделать, это добавить 1 чайную ложку пищевой соды в 1 литр воды и обильно опрыскать тротуар. Примерно через 4 часа протрите её, и вы действительно заметите разницу!

Ещё один простой, но действенный способ очистки тротуара от зелени - использовать поваренную соль. Растворите 1 килограмм соли в 10 литрах воды и полейте этим раствором сорняки. Через 3-4 дня повторите обработку - и сорняки, и мох исчезнут. На небольших участках плитки вы можете избавиться от сорняков, залив их кипятком.

Если вы только-только собираетесь укладывать тротуарную плитку, то уложите её на плотный полиэтилен либо геотекстиль. Это гарантированно избавит вас о необходимости думать, как бороться с сорняками на тротуарной плитке на 3-4 года, после чего они всё же могут начать появляться.

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