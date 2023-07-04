"Ааа, я буду возить свое!" - В ТикТоке показали, откуда берется мыло в гостиницах

🎥 Видео

Опубликовано: 04.07.2023 16:07 , Обновлено: 04.07.2023

Канал Science Insider опубликовал видео, на котором видно, как производят мыло для гостиниц. Оказывается, в стремлении сделать мир чище производитель под названием Clean the World, перерабатывает старые использованные куски мыла, чтобы сделать новые.

Видео посмотрели более 22 млн человек и у многих была реакция ужаса.

“Мысль о том, что чьи-то волосы с паха туда попали, просто меня раздражает”, - пожаловался один из увидевших ролик.

“Гораздо проще отказаться от использования твердого мыла в отелях и просто использовать жидкое в герметичных дозаторах, прикрепленных к стене”, - разумно предложил другой.

“Ааа, я буду возить свое мыло!”, - восклицал третий.

“Значит, люди не забирают их домой?”, - спросил ещё один.

Впрочем, производитель уверяет, что все мыло проходит многоступенчатую очистку и дезинфекцию. “Каждую неделю гостиницы выбрасывают миллионы кусков использованного мыла. Но оно не должно идти в мусорное ведро. Использованное мыло поступает из тысяч гостиниц во всем мире, что составляет около 1,4 миллиона номеров”, - похвалились на фабрике.

На видео видно, что все мыло измельчается, перемешивается, а потом из готовой массы формируют новые бруски мыла.

Ранее Телеграф писал, что сегодня в продаже много моющих и косметических средств в нарядных упаковках и флаконах. А вот хозяйственное мыло смотрится неприметно и даже непривлекательно. Но некоторые хозяйки не спешат с ним расставаться. Потому что знают о его секретах.

Новость Телеграф