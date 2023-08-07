Что еще можно успеть посадить на огороде в августе? Урожаем будете довольны

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Опубликовано: 07.08.2023 10:39 , Обновлено: 05.09.2023

В конце лета мы, как правило, собираем уже выросшие плоды, а не думаем о повторном посеве. В это время уже можно потихоньку готовиться к осени и заготавливать закатки, чтобы наслаждаться ими зимой. Однако существует много культур, которые можно успешно высевать в августе и которые дадут урожай до наступления заморозков. Вот что еще можно посеять в августе.

Если в августе тепло, то смело занимайтесь новым посевом. Тем более, что помидоры и огурцы, которые мы собираем сейчас, оставят свободное место на огороде.

Урожай с посеянных сейчас культур можно будет собирать и осенью, и ранней весной, так что стоит воспользоваться моментом.

Что посадить в августе?

Вот список культур, который можно посеять в августе и собрать урожай до первых заморозков:

семилетний лук (батун);

пекинская капуста;

укроп;

зеленый лук;

салат-латук;

руккола;

редис;

шпинат;

репа и черная редька;

салат;

эндивий;

горчичная капуста (бок-чой);

горох;

стручковая фасоль;

щавель.

Высевать их можно прямо в грунт. Или сначала как рассаду, а пересаживать только тогда, когда на грядках есть свободное место.

Большинство из них лучше сеять в начале месяца.

Что еще нужно сделать на грядках в августе?

Посев — не единственное, чем можно заняться в саду в этом месяце.

Сейчас также стоит уделить внимание уходу за плодовыми деревьями. Если вы видите, что ветви сильно обременены плодами, поддержите их шестами или подвяжите. Это предохранит их от поломки, так как снимет нагрузку.

Также подстригите живую изгородь и позаботьтесь о цветах, которые уже есть в саду.

Защитите молодые саженцы от слизней. Для этого можно накрыть их пластиковыми бутылками, разрезанными пополам.

Если у вас есть проблемы с муравьями, используйте корицу в местах их появления. Это отпугнет и других вредителей, таких как полевки и бродячие кошки, которые также могут повредить урожай.

Соблюдая эти правила, вы сможете наслаждаться прекрасным огородом до самой зимы.