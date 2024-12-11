Как быстро отмыть кухонные шкафчики к Новому году? Эти 3 домашних средства безопасно уберут жирный налёт

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Опубликовано: 11.12.2024 15:55 , Обновлено: 11.12.2024

Навести порядок на кухне в преддверии Нового года спешат многие белорусы, и одним из самых проблемных мест часто выступают фасады кухонных шкафчиков. Жирные следы от пальцев, а также копоть и пыль, оседающая на их поверхности, выглядят непривлекательно, но какими средствами почистить кухонную мебель, чтобы не повредить её поверхность, часто непонятно. Тратиться на дорогостоящие средства совсем необязательно. Достаточно применить несколько продуктов, которые, вероятно, уже есть дома, чтобы очистить шкафики без труда.

“Как Новый год встретишь, так его и проведёшь” - гласит народная поговорка. Многие стремятся навести порядок, следуя этому поверью, а другие просто не терпят грязи в этот праздничный день. Как бы то ни было, провести за уборкой долгие часы совсем не то, чего хотелось бы кому бы то ни было. Именно поэтому стоит взять на вооружение простые лайфхаки для уборки, которые сэкономят средства, силы и время.

Почему фасады кухонных шкафчиков так часто пачкаются?

Во время готовки к фасадам шкафчиков приходится неоднократно прикасаться руками, и чаще всего они испачканы в муке и масле. Если вы часто готовите, то шкафчики очень скоро обзаводятся большим количеством остатков жира, муки или панировки как внутри, так и снаружи.

Кроме того, фасады кухонной мебели любят собирать на себе большое количество жира из паров и брызг, которые источает пища, готовящаяся на плите.

Водяной пар, содержащий мельчайшие частицы жира, оседает на мебели, и к нему в дополнение начинает липнуть пыль.

Если регулярно не очищать фасады, то такая мебель не только будет выглядеть неопрятно, но и станет рассадником грязи, неприятных запахов и микробов.

Как удалить жирные пятна с кухонных шкафов? Попробуйте эти 3 домашних средства

Многие опасаются мыть кухонные шкафчики агрессивными средствами, и это правильно. Неправильно подобранный метод может испортить поверхность мебели, и это уже нельзя будет исправить.

Отмывая такие загрязнения, стоит отдать предпочтение средствам с мягким действием, которые, тем не менее, способны растворить жирные пятна. На эту роль подойдут продукты, которые вы, вероятно, уже имеете дома, и которые стоят совсем недорого. Что можно эффективно применить?

Уксус

Один из лучших и универсальных продуктов, которые вы можете безопасно использовать для очистки кухонных фасадов - уксус.

Это кислота, известная своими жирорастворимыми свойствами. Перед применением разбавьте его половиной объёма воды.

Сода

Для более неприятных и трудноудаляемых пятен, например, от засохших остатков пищи, можно также использовать пасту на основе пищевой соды и воды. Она окажет мягкое абразивное действие и поможет оттереть неподдающиеся с первого раза загрязнения.

Если же у вас глянцевая кухня и вы хотите избежать царапин, то можно приготовить смесь на основе соды, уксуса и средства для мытья посуды.

Смешайте ингредиенты в пропорциях: 3 ст.л соды + 2 ст.л уксуса + несколько капель средства для мытья посуды.

Уксус “погасит” соду, и она не будет царапать поверхности фасадов. Нанесите смесь мягкой губкой на поверхности шкафчиков и оставить на 10 минут. После смойте водой и вытрите насухо тряпочкой.

Также эффективно в дуэте с содой работает и растительное масло. Смешайте два ингредиента в равных пропорциях и используйте его для удаления жирного налёта со шкафчиков.

Лимонная кислота

Еще одно эффективное домашнее средство от жирных отложений — жидкость, состоящая из трех ингредиентов: лимонной кислоты (1 чайная ложка), примерно 250 мл воды и немного мыла. Смешайте ингредиенты и тщательно вымойте шкафы – с обеих сторон, спереди и снаружи. Они будут сиять чистотой.

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