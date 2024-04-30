Как быстро очистить решетку или сетку гриль? Понадобится вилка и один овощ

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Опубликовано: 30.04.2024 09:58 , Обновлено: 30.04.2024

В мае белорусов (да и не только) ждут приятные дополнительные выходные, на которых многие собираются отдыхать на природе, жарить шашлыки и готовить блюда на гриле. Но для этого нужно приготовиться заранее. Например, отмыть копоть и нагар с решетки гриль. Эту проблему решит один овощ. Вы избавитесь от грязи всего за несколько минут.

Этот натуральный способ отлично справляется с загрязнениями без использования жесткой щетки, губки или скребка для гриля.

Вместо этих инструментов и химических средств просто используйте большую луковицу (любого вида), разрезанную пополам, чтобы счистить с гриля все оставшиеся пригоревшие кусочки.

Вот простая инструкция:

Разогрейте гриль до высокой температуры, чтобы все прилипшие кусочки пищи можно было легко удалить. Разрежьте лук пополам и наколите его большой вилкой (также подойдет вилка для мяса). Проткните лук достаточно глубоко, чтобы вилка крепко держалась. Потрите разрезанную сторону лука о решетку гриля. Движениями вперед-назад протрите луком вдоль решетки.

Сок создаст пар, необходимый для удаления обуглившихся кусочков решетки.

К слову, так же можно почистить и шампуры. Просто нанизайте половинку луковицы на шампур и проведите вверх вниз, пока не избавитесь от грязи.

Чем еще можно очистить решетку?

Еще один способ без химикатов и усиленной чистки — применить фольгу и уксус:

Сбрызните решетку гриль уксусом. Возьмите свернутый кусок алюминиевой фольги и используйте его в качестве самодельного “скребка”, чтобы соскрести и удалить засохшую грязь.

А ранее Telegraf.news писал, как можно очистить решетку гриль с помощью старой пластиковой банковской карточки.

Это самодельное приспособление поможет очистить решётку гриль без металлической губки и ядрёной “химии”