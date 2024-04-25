Это самодельное приспособление поможет очистить решётку гриль без металлической губки и ядрёной “химии”

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Опубликовано: 25.04.2024 12:34 , Обновлено: 25.04.2024

С приближением тёплого мая люди, соскучившиеся за долгую зиму по свежему воздуху, неизменно устремляются на природу. Одном из неотъемлемых элементов таких вылазок, безусловно, являются шашлыки. Однако, приятные впечатления от пикника многим омрачает перспектива отмывать пригоревшие куски мяса и закопченный жир от решётки для гриля. Однако, есть простой способ сделать это, даже не имея под рукой ядрёной бытовой "химии" и сдирающей всё, что угодно, металлической губки.

Для этого необычного, но крайне эффективного и, главное, актуального лайфхака, который облегчит жизнь всем любителям пожарить шашлыки на природе, понадобится лишь одна маленькая вещь, которая точно завалялась у каждого в кошельке или в тумбочке - старая пластиковая банковская карточка. Из неё с лёгкостью можно смастерить небольшое приспособление, которое удобно брать с собой на природу. Тогда вам даже не нужно будет тащить перемазанную в жиру решётку домой - её можно будет почистить прямо на природе.

Итак, чтобы сделать это приспособление старую пластиковую карту следует приложить к решётке, сделать маркером на ней пометки на уровне прутьев и ножницами сделать небольшие надрезы в карте. Сделав такую заготовку заранее, её удобно положить в тот же кошелёк, ведь он у вас всегда под рукой.

После того, как вы насладитесь шашлыками или любимыми колбасками гриль, решётку стоит замочить в обычной воде. Можно окунуть её прямо в ближайший водоём, ведь вы не используете никакой “химии” и местной флоре и фауне это никак не навредит. А можно налить воды в пластиковый пакет и окунуть туда решётку. Достав её через какое-то время, вы сможете с лёгкостью убрать остатки нагара с решётки с помощью импровизированного скребка и всё, что вам останется - ополоснуть решётку водой.

Ранее Telegraf.news рассказывал о другом простом способе, которым также можно воспользоваться прямо на природе. Для него вам также не понадобится никаких химических средств, а лишь один подручный материал.

Решили пожарить мяса? Вот простой способ почистить потом гриль