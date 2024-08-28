Как быстро избавиться от плодовых мошек в доме за 0 копеек? Вот как сделать самодельные ловушки

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Опубликовано: 28.08.2024 09:46 , Обновлено: 28.08.2024

В домах и квартирах, где есть свободный доступ к фруктам или овощам, могут завестись плодовые мошки — крошечные летающие насекомые, которые доставляют неудобства и портят продукты. Мошки быстро размножаются, поэтому их нужно уничтожать, пока их количество не возросло многократно. Собрали самые простые и эффективные способы избавления от плодовых мошек в доме или квартире.

Как плодовые мошки попадают в дом

Плодовые или фруктовые мошки (дрозофилы) вылупляются из яиц, отложенных взрослыми насекомыми на поверхности фруктов и овощей. В дом они попадают вместе в купленными в магазине продуктами, с привезённым с дачи урожаем, на обуви и шерсти домашних животных.

Кроме дрозофил, в доме могут появиться сциариды (почвенные комарики), которые обитают в почве в горшках с комнатными растениями. Это крохотные, меньше 1 мм, мошки чёрного цвета. В жилище они попадают с заражённым личинками грунтом, а также через окна с улицы.

Для людей и комнатных цветов дрозофилы и почвенные комарики безвредны, и наносят лишь эстетический урон, но избавиться от них мечтают многие.

Как быстро избавиться от плодовых мошек в доме

Сначала нужно найти и устранить источник появления насекомых, а затем приступать к уничтожению незваных гостей. В зависимости от вида мошек способы борьбы с ними могут отличаться.

Ловушка с приманкой

На дно пластиковой бутылки кладут привлекательную для мошек приманку из фруктов и ягод, или наливают немного мёда, варенья, компота, пива или сладкого ликёра — то, что имеет фруктовый запах и сладкий вкус.

Через несколько часов бутылку закрывают крышкой и выбрасывают вместе с залетевшими внутрь насекомыми.

Другой вариант ловушки — ёмкость с налитым на дно вареньем, соком, компотом, яблочным уксусом или другой сладкой жидкостью закрывают пищевой плёнкой или полиэтиленовым пакетом, проделывают небольшие дырочки и оставляют на сутки. За это время мошки заберутся внутрь, но выбраться наружу не смогут из-за намокших в приманке крыльев.

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Ловушка из пены

Этот простой и действенный способ избавления от плодовых мошек предложила автор YouTube-канала «Советы для дома» с 513 тыс. подписчиков. В ёмкость нужно налить яблочный уксус, добавить небольшое количество любого пенящегося средства и взболтать до появления пены.

Ёмкость сверху нужно закрыть пищевой плёнкой и проделать в ней зубочисткой небольшие отверстия — такие, чтобы крошечные насекомые могли проникнуть внутрь. Привлечённые приманкой насекомые через отверстия в плёнке заберутся в ёмкость, но обратно вылететь не смогут — их крылья намокнут в воде с пеной и не дадут мошкам взлететь.

Ловушка с воронкой

Ещё один вариант самодельной ловушки с тем же принципом работы — мошки залетают внутрь, но не могут выбраться наружу. В отверстие бутылки с приманкой вставляют бумажную воронку острым концом внутрь. Края воронки лучше прикрепить к бутылке скотчем. Забравшиеся внутрь мошки, привлечённые запахом приманки, не смогут выбраться наружу.

Липкая лента

Эффективность у этого способа ниже, чем у ловушек, но она неплохо помогает избавляться от надоедливых мошек, если разместить её около источника появления насекомых.

Пылесос

Этот способ подойдёт в том случае, когда в одночасье в доме появилось много плодовых мошек. Например, если «посчастливиться» вдруг найти забытый пакет с фруктами или овощами, которые начали гнить. Рой мошек обычно усеивает потолок, откуда их можно убрать пылесосом. Закройте отверстие шланга полиэтиленовым пакетом и не открывайте несколько дней, пока мошки не погибнут.

Инсектициды

Это один из самых эффективных способов избавления от любых насекомых в доме. Но сильные инсектициды стоят денег и могут нанести вред людям и домашним животным. Однако здесь а время обработки жилья его придётся покинуть.

Для избавления от мошек можно использовать «Рэйд», «Раптор» или «Дихлофос». Средством нужно обработать кухонный стол и столешницу, подоконники, стеллажи и полки, где стоят комнатные растения, а также места повышенной влажности. После обработки все поверхности нужно тщательно промыть, а кухонный текстиль — перестирать.

Как избавиться от почвенных комариков в комнатных растениях

Для борьбы с почвенными комариками действовать нужно по-другому. Комнатное растение, в котором обитает много мошек, нужно пересадить, так как почва заражена яйцами насекомых. Старый грунт необходимо выбросить.

Если мошек не очень много, для избавления от них можно использовать речной песок или мелкий керамзит — их нужно засыпать небольшим слоем поверх грунта в горшке. В результате почва будет быстрее сохнуть, и мошки не смогут откладывать в ней яйца. Постепенно они исчезнут. Эффективнее всего почвенных комариков уничтожать инсектицидами, которыми нужно обработать почву. На рынке их много, но наиболее известные и популярные — это Фитоверм, Агравертин и Карбофос.

Можно ли отпугнуть мошек?

Народные советы предлагают использовать для отпугивания плодовых мошек сильные запахи, такие как запах лаванды или мяты, но, по словам энтомолога Михаила Кривошеева, эффективность этого способа не доказана. Кроме того, плодовые мошки спокойно развиваются на таких овощах с сильным запахом, как чеснок и лук.

Как предупредить появление мошек в доме

Проще не допускать появление в доме или квартире мошек, чем потом пытаться избавиться от них. Вот несколько советов, как не дать проникнуть насекомым в жилище:

Поддерживайте чистоту на кухне — своевременно выкидывайте испорченные плоды, убирайте продукты в холодильник, не храните фрукты и овощи в открытом виде, особенно если они начинают портиться и подгнивать.

Тщательно мойте купленные фрукты, ягоды и овощи — мошки откладывают яйца на кожуре плодов.

Следите за плодами, на которых есть повреждения кожуры — они быстро портятся и могут стать источником появления мошек.

Выносите мусор ежедневно, если в нём есть остатки овощей и фруктов.

Если приходится чистить много плодов, не делайте это над раковиной, иначе в скоплении кожуры, попавшей в канализацию, появятся личинки мошек.

Проверьте, нет ли утечек воды или других источников влаги в доме, так как мошки любят влажные места.

Вовремя меняйте воду в цветочных вазах, графинах и увлажнителях воздуха.

Прокаливайте покупной грунт в духовке перед использованием, чтобы избавиться от яиц и личинок почвенных комариков и других насекомых.

Ранее Telegraf.news писал, что мухи и мошки — одни из самых назойливых насекомых. Но, к счастью, есть метод избавится от них, купив в магазине всего одно недорогое средство. У многих оно уже есть на кухне.

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