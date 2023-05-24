Как белорусам заставить кондиционер охлаждать комнату за копейки? Не верить в один миф и следовать семи правилам

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Опубликовано: 24.05.2023 14:48 , Обновлено: 12.09.2023

В Беларусь пришла теплая погода, и пускай пока это не африканская жара, кондиционеры многие уже включили. Естественно, счета за электричество тоже пойдут вверх, вместе с количеством прохлады. Собрали 8 советов, как сэкономить на работе кондиционера.

Устанавливаете на кондиционере оптимальную температуру - 24°C

Один из распространенных мифов о кондиционерах заключается в том, что они быстрее охлаждают окружающую среду, когда термостат установлен на самом низком уровне. Но это не так!

Температура, которую мы устанавливаем в кондиционере, - это та температура окружающей среды, которую мы хотим. Это заставляет кондиционер работать интенсивнее и потреблять больше энергии. По данным Бюро энергоэффективности (BEE) США, 24 градуса - идеальная температура для человеческого тела, и для достижения этой цели любому кондиционеру потребуется меньше энергии.

Выключайте кондиционер полностью, когда он не используется

Самое простое, что нужно сделать, чтобы снизить энергопотребление, - это выключать его, когда он не используется. Большинство белорусов просто выключают кондиционер с помощью пульта дистанционного управления, а не с помощью выключателя или вынимая из розетки. Стоит помнить, что существует так называемая “холостая нагрузка”, и это приводит к потере электроэнергии, даже если кондиционер не работает, поскольку он поддерживает свою работу даже в режиме ожидания, чтобы мгновенно включиться при необходимости.

Регулярно проводите техническое обслуживание вашего кондиционера

Кондиционеры, когда они не используются, накапливают пыль и мусор, и иногда это блокирует поток воздуха, а также снижает эффективность, что приводит к более высокой нагрузке и большему потреблению электроэнергии. Вот почему рекомендуется регулярно или каждый сезон проводить техническое обслуживание своих кондиционеров. Это не только обеспечивает максимально возможную эффективность, но и помогает снизить потребление электроэнергии.

Не допускайте выхода холодного воздуха из помещения

Если каким-либо образом холодный воздух выходит из помещения, то кондиционер не сможет достичь заданной температуры и никогда не будет отключен для снижения потребления электроэнергии. Итак, закройте все окна и двери, чтобы прохладный воздух не выходил из помещения.

Используйте вентилятор для расспространения прохладного воздуха

Блок кондиционера может подавать воздух только на определенном уровне, и чтобы увеличить скорость охлаждения комнаты, используйте вентилятор на умеренной скорости для более быстрой циркуляции воздуха в помещении.

Используйте различные режимы

Современные кондиционеры оснащены несколькими режимами, которые позволяют пользователям запускать кондиционер на 80%, 60%, 25% от его мощности. Использование одного из этих режимов может помочь снизить потребление электроэнергии. Обратите внимание, что эти режимы предназначены для использования после некоторого времени работы в обычном режиме.

Используйте таймер сна для автоматического выключения кондиционера ночью

Все кондиционеры оснащены встроенной функцией таймера. Это позволяет пользователям устанавливать время, по истечении которого система кондиционирования автоматически отключается и снижает потребление электроэнергии. Выключайте его на ночь.

Ранее Телеграф писал, что кондиционер покупать ради нескольких очень жарких дней в году — не каждый может себе позволить. На помощь нам пришли жители стран, где такая погода — обычное явление.

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