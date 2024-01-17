Эту ошибку при открытии консервов совершают почти все. Что необходимо сделать в самом начале?

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Опубликовано: 17.01.2024 13:29 , Обновлено: 17.01.2024

Банки с горошком или фасолью, супами, овощами, фруктами, селедкой и другими продуктами — наверняка вы хоть раз покупали хоть что-то из этого. В большинстве случаев, при открытии консервов не возникает никаких проблем. Главное, иметь специальную открывашку. Но есть одна важная вещь, о которой забывают практически все. Какую ошибку не стоит допускать, чтобы избежать неприятностей?

Дело в том, что практически никто после покупки консервов и перед их открытием не протирает верхнюю часть банки. Почему это стоит делать постоянно?

Прежде чем попасть на полки магазинов, консервы прошли долгий путь — через склады, грузовики и, возможно, даже самолеты, собирая пыль и прочий мусор.

Именно поэтому эксперты рекомендуют перед открытием любой банки мыть и протирать крышку, чтобы:

снизить риск перекрестного заражения;

уменьшить распространение микробов и бактерий;

предотвратить распространение заболеваний, передающихся с пищей.

Специалисты убеждены, что пыль, грязь и другие микроорганизмы, собравшиеся на крышке, могут попасть в пищу, если их предварительно не очистить.

Несмотря на то, что этот шаг по обеспечению безопасности продуктов питания легко пропустить, когда вы погружаетесь в процесс подготовки и приготовления пищи, это очень важный и быстрый этап.

[info_b]Помимо протирания верхней части консервов перед их открытием, необходимо часто мыть руки и работать на чистых поверхностях.[/info_b]

Как правильно мыть банки с консервами?

Эксперты советуют мыть банки, включая верхние части крышек консервов, водой с мылом не менее 20 секунд. Используйте щетку для мытья, чтобы добраться до глубоких ободков и щелей.

По их словам, во время мытья обратите внимание на признаки порчи, такие как выпуклости, вмятины или ржавчина на банке. Если на банке их нет, хорошо промойте ее теплой водой, вытрите насухо, откройте и используйте по назначению.

Ранее Телеграф писал, что самый безопасный и простой способ открыть консервную банку — воспользоваться специальной открывалкой. Однако в критической ситуации полезно знать, какие еще методы помогут нам добраться до содержимого этой металлической тары. Узнайте о двух хитростях, с помощью которых можно будет легко справится с проблемой.

Как открыть консервные банки без открывалки? Два простых трюка