Этот трюк спасёт вас от запутанных проводов в доме. Понадобятся только две ненужные вещи и ножницы

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Опубликовано: 26.04.2024 09:11 , Обновлено: 25.04.2024

Кому хотя бы раз в жизни не приходилось иметь дело с запутанными проводами? Трудно найти человека, с которым это не случалось. К счастью, существует простой трюк для решения проблемы. Запутанные провода останутся в прошлом.

Если вам ежедневно приходится иметь дело со спутанными проводами, на помощь, скорее всего, придет самодельный органайзер. Будьте уверены, что вам не придется тратить на него деньги.

Конечно, на рынке представлено множество профессиональных кабельных органайзеров, но вы можете сделать такой органайзер в домашних условиях. Создав его, ваши кабели больше никогда не будут запутываться, и вас это не будет раздражать.

Чтобы сделать самодельный органайзер для проводов, вам понадобятся две старые коробки, например, из-под обуви (одинаковых размеров) и ножницы. Наверняка такие коробки завалялись где-то в недрах вашего шкафа, подвала или чердака.

[info_b]Если нет, можно попросить их в каком-нибудь магазине. Ведь продавцы очень часто хотят избавиться от ненужных или слегка поврежденных.[/info_b]

Очень интересный способ сделать органайзер из старых обувных коробок показан на странице Instagram под названием @organizacjaprzestrzeni.

Согласно инструкции, все, что вам нужно сделать, это:

разделить одну коробку без крышки, на четыре части;

из них нужно вырезать одинаковые 4 картонные коробки;

затем вам останется только поместить их во вторую коробку из-под обуви.

Помните, что они должны идеально подходить друг к другу, как одинаковые блоки.

После того как вы поместите все маленькие картонные коробки в большую коробку, у вас должно получиться четыре отделения. Готово! У вас есть органайзер. Сюда вы положите свои кабели. Но сначала распутайте и аккуратно сгруппируйте их. Не забудьте также проверить, все ли провода работают.

Помните, что если вы хотите сделать органайзер красивее, вы всегда можете обклеить его снаружи разноцветной глянцевой бумагой. Если у вас очень много кабелей, стоит сделать как минимум два таких органайзера и хорошо их подписать.

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