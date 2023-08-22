Эти поверхности нельзя протирать тряпкой из микрофибры. Приведет к ужасным последствиям

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Опубликовано: 22.08.2023 11:28 , Обновлено: 05.09.2023

При уборке многие пользуются тряпками и салфетками из микрофибры. Однако оказывается, что эти волокна подходят не для всех типов бытовых поверхностей. Чтобы случайно не попасть в неприятность, почитайте, что нельзя убирать с их помощью и почему.

Волокна салфеток из микрофибры прекрасно удаляют пыль и другие мелкие загрязнения. Однако не следует чистить следующие поверхности:

унитаз;

раковину;

полы.

Все из-за высокого риска попадания бактерий, например, фекальных бактерий, сальмонеллы или кишечной палочки. Дело в том, что уничтожить их можно только постирав при высокой температуре (около 70 градусов), тогда как тряпки из микрофибры можно стирать только при температуре около 40 градусов, чтобы не повредить их волокна.

Если вы используете их для чистки раковины, а затем протираете ими мебель, вы распространите бактерии по всему дому.

Как стирать тряпки из микрофибры?

Благодаря нежным волокнам салфетки из микрофибры можно стирать, но только с должной осторожностью и бережностью. Благодаря этому вы надолго сохраните их свойства, такие как впитываемость, способность удалять загрязнения и мягкость.

Так как же это сделать ? Прежде всего, обратите внимание на температуру. Она должна составлять 40 градусов Цельсия и не более. Не забывайте также о том, что в стиральную машину нельзя добавлять отбеливатели и смягчители.

Сушить ткань можно как в сушильной машине, так и при умеренной температуре. При правильном уходе за тканью она прослужит вам долгие годы.

Как с помощью микрофибры убрать шерсть с одежды?

Как ранее писал Телеграф, владельцы домашних животных знают, что как ни стирай одежду в стиральной машине, а шерсть, ворсинки все равно на ней останутся. Побороть эту проблему на самом деле не сложно. Для этого нам понадобятся: микрофибра, губка для посуды и влажные салфетки.

Зачем бросать в стиральную машинку губку и влажные салфетки? Этот простой трюк решит старую и частую проблему