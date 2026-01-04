Эти «лайфхаки» при разморозке могут сделать только хуже. Как правильно очистить машину зимой
В Беларуси неожиданно наступила настоящая зима с сопутствующими сильными морозами и утренней наледью на машинах. А это значит, что белорусам стоит вспомнить, как правильно готовиться к поездке и «размораживать» автомобили, особенно после ночной стоянки на морозе.
И хотя автомобилисты в нашей стране «сами с усами», всегда есть вероятность допустить ошибку, которая может привести к поломке машины. Мы изучили и собрали рекомендации ведущих ассоциаций автомобилистов по всему миру, раз уж белорусские таких советов не дают.
Так, в британской Автомобильной ассоциации (The AA) напоминают, что очень важно избегать сомнительных методов, которые могут привести к повреждению автомобиля, штрафам или даже краже.
Опасные мифы при разморозке
В сети публикуют множество часто опасных «лайфхаков» по ускоренной очистке машины от наледи и снега. Среди них:
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Использование горячей или даже теплой воды. Резкий перепад температуры вызывает быстрое расширение и сжатие стекла, что может привести к его растрескиванию, особенно при наличии сколов. Не забывайте, что на сильном морозе вода замерзнет повторно, сковав дворники или форсунки омывателя стекол.
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«Портхолинг» (езда с частично очищенным стеклом). Вождение с ограниченной видимостью — административное правонарушение, в том числе и в Беларуси, которое грозит штрафом. На самом деле это крайне опасно для всех участников движения. Причем чистить надо все стекла, а не только лобовое.
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Включение примерзших стеклоочистителей. Никогда не делайте так до разморозки. Это верный способ вывести из строя мотор трапеции дворников.
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Попытки протереть стекла изнутри руками или рукавом куртки. Такие действия лишь частично помогают, но оставляют жирные разводы. Для удаления конденсата используйте только чистую, еще не использованную микрофибру.
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Следование сомнительным интернет-«хакам» при разморозке.
Горячая вода в пакете: риск повторного замерзания воды и примерзания дворников.
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Картофелина для протирки стекла: оставляет трудноудаляемый налет, ухудшающий видимость.
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Антисептик для рук: неэффективен по сравнению со стандартным прогревом и деайсером, может повредить некоторые покрытия.
Вот правильный способ очистить машину:
- Проверьте стеклоочистители. Убедитесь, что дворники выключены и не примерзли к стеклу.
- Заведите двигатель и включите обогрев. Запустите двигатель и включите печку на максимальный обогрев лобового стекла. Активируйте обогрев заднего стекла и зеркал (при наличии). Не лишним будет включить и кондиционер — он осушает воздух и предотвращает запотевание изнутри. Не покидайте автомобиль с работающим двигателем.
- Затем очистите автомобиль от снега. Пока салон прогревается, сметите снег с крыши, капота и багажника мягкой щеткой. Особенно важно очистить решетку радиатора для предотвращения перегрева. Проверьте, что фары и габариты чистые.
- И только теперь принимайтесь за удаление наледи. Используйте пластиковый скребок и качественную размораживающую жидкость для очистки стекол снаружи. Не используйте для соскребания льда жесткие или металлические предметы.
- Обязательно добейтесь полной видимости. Начинать движение можно только тогда, когда полностью очищены ото льда, снега и конденсата все стекла автомобиля. Частичная очистка («смотровое отверстие») опасна и наказуема.
Что ещё важно сделать
Вы можете использовать экран для лобового стекла (или даже картон) после парковки, чтобы предотвратить образование наледи. Да-да, подойдет тот самый от солнца, что летом вы закинули в багажник или оставили в гараже.
Не бойтесь использовать современные технологии, если они есть: многие автомобили, особенно электрокары и гибриды, имеют функцию предварительного прогрева салона и стекол через мобильное приложение или с брелока.
Не забывайте следить за техническим состоянием: почаще проверяйте уровень антифриза и омывающей жидкости, заряд аккумулятора.