Эти хитрости продлят срок службы деревянных кухонных инструментов. Понадобятся только домашние средства

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Опубликовано: 29.03.2024 16:54 , Обновлено: 29.03.2024

На каждой кухне наверняка можно найти что-нибудь деревянное: ложку, скалку или разделочную доску. Дерево - часто используемый материал благодаря своему естественному и элегантному виду. Сделанные из него аксессуары красивы и полезны. Хотя у них есть и недостатки — они быстро пачкаются и плохо переносят избыток влаги. Как легко продлить им жизнь?

Чтобы деревянные ложки или разделочные доски служили вам долго и исправно, их нужно правильно мыть, чистить и ухаживать за ними. Это не отнимает много времени и не является сложной задачей. Вы можете использовать средства, которые обычно есть у вас на кухне. Существует несколько способов защиты деревянных элементов от быстрого разрушения.

Протирание растительным маслом

Этот прием стоит использовать еще до того, как вы впервые воспользуетесь такой посудой на кухне. Рекомендуется равномерно натереть аксесуары растительным маслом и оставить до полного впитывания жира. Эту процедуру следует повторить. Так они прослужат дольше и с них будет легче удалить запахи, например, рыбы.

Замачивание в яблочном уксусе

Только что купленную деревянную кухонную утварь рекомендуется положить на ночь в миску с яблочным уксусом. На следующий день их нужно высушить бумажным полотенцем.

Не кладите в посудомоечную машину

Чтобы деревянная посуда прослужила как можно дольше, после ухода за ней нужно помнить о правилах. Лучше не класть их в посудомоечную машину, так как под воздействием тепла, моющих средств и длительного замачивания в воде они могут растрескаться. Поэтому сразу после использования рекомендуется вымыть их вручную и высушить.

Обливайте кипятком

Также рекомендуется время от времени обливать их кипятком, чтобы избавиться от бактерий, которые легко размножаются в трещинах. Это важно, потому что если не следить за гигиеной, микроорганизмы попадают на пищу, которую вы кладете на доску.

Чем отмыть деревянные ложки или доску от пятен

Если на деревянной посуде появляются пятна, особенно от свеклы или других подобных продуктов, важно принять меры как можно скорее, поскольку дерево быстро обесцвечивается.

Если на ложке или разделочной доске появились пятна, просто посыпьте их солью и натрите лимоном, чтобы отбелить.

Также поможет приготовление кашицы после смешивания небольшого количества воды со столовой ложкой пищевой соды и столовой ложкой соли. Нанесите кашицу на поверхность и аккуратно потрите испачканный участок.

Затем изделие промывают и высушивают. Такой уход сохранит ваши деревянные аксессуары в хорошем состоянии.

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