Эти 5 простых способа помогут очистить слив от волос. Для одного нужна пластиковая трубочка

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Опубликовано: 02.09.2025 14:22 , Обновлено: 02.09.2025

Каждый, кто моет голову в ванне, над ванной или душевым поддоном, рано или поздно сталкивается с проблемой, когда волосы скапливаются в сливе и даже засоряют сток. Если быстро не отреагировать, ситуация может усугубиться. К счастью, существуют различные способы быстро, без усилий и химии (которая вредит трубам) избавиться от волос и прочистить слив в ванне или душевом поддоне.

К сожалению, многие сталкиваются с тем, что волосы попадают в сток во время утреннего мытья и оседают в трубах.

Причем, проблема актуальна не только для людей. Если у вас есть собака, которую вы купаете в ванне, то у неё также может скапливаться много спутанной шерсти, которая может засорить слив воды.

Если не убирать волосы, это может привести к печальным последствиям, а в крайних случаях может потребоваться вызов специалиста для прочистки труб.

Ниже представлены четыре простых способа прочистить слив, которые вы можете использовать дома (с помощью покупных средств или самостоятельно) для борьбы с засорами.

Проволока

Если у вас нет специальных инструментов для прочистки труб и стоков, можно использовать согнутый кусок проволоки, например, от старой вешалки для одежды.

Вставьте проволоку в сливное отверстие, где скопились спутанные волосы, и вытащите их вместе с другим мусором. Повторяйте этот процесс, пока ситуация не улучшится. Всё это, конечно же, следует делать в резиновых перчатках, чтобы избежать прямого контакта с грязью.

Если волосы застряли над сливным фильтром, попробуйте вытащить их рукой.

Пищевая сода и уксус

Если засор небольшой и не содержит большого количества спутанных волос, можно попробовать смесь пищевой соды и уксуса. Это хорошо известная смесь, часто используемая в быту, например, для прочистки небольших засоров.

Перед началом работы рекомендуется сначала наполнить слив горячей водой, немного подождать, а затем залить туда пищевую соду и уксус. Подождите пять минут, затем снова залейте в слив немного кипятка.

Этот метод должен сработать для небольших засоров. Если засор слишком большой, можно попробовать другие методы.

Вантуз

Резиновый вантуз — простой, но эффективный инструмент для борьбы с различными типами засоров в доме. Он также может помочь при засорении слива волосами.

Приставьте вантуз к сливному отверстию и налейте немного воды. Затем потяните вантуз вверх, вытягивая волосы и мусор. Повторяйте этот процесс несколько раз, пока вода не начнёт свободно вытекать. Если волосы застряли в ситечке, попробуйте удалить их вручную, надев резиновые перчатки.

Старая зубная щетка

Этот метод прост, при этом зачастую весьма эффективен. Если у вас есть старая и ненужная зубная щётка, не выбрасывайте её. Она может пригодиться для удаления запутавшихся волос в стоке.

Аккуратно приложите кончик щётки к сливу и выкрутите торчащие волоски.

Однако этот метод больше подходит для поверхностного удаления волос, торчащих из слива. Не вставляйте щётку в сливной фильтр с силой, так как она может застрять там и создать ещё одну проблему.

Пластиковая трубочка

Для этого метода вам понадобится простая трубочка. Сделайте на ней надрезы, как показано на видео ниже - и инструмент для прочистки готов.

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