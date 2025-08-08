Эксперт назвал 3 почти бесплатных способа избавиться от пауков в ванной

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 08.08.2025 15:40 , Обновлено: 08.08.2025

Многие белорусы наверняка сталкивались с жутковатым зрелищем: заходишь в ванную или душ - а там пауки. Хотя они и полезны для окружающей среды и помогают отпугивать других вредителей, не все готовы делить с ними дом. Профессионал назвал три метода, с помощью которых можно прогнать пауков из ванной без химикатов.

Сотрудник британской компании Victorian Plumbing, которая продает товары для дома (в том числе ванной) и дает профессиональные советы по уборке, Алекс Вудс поделился своими лучшими советами, как избавиться от этих жутких ползучих насекомых, не потратив целое состояние.

Он рассказал, что некоторые растения с сильным ароматом не нравятся паукам.

«Такие растения, как мята, лемонграсс или эвкалипт, не только украсят интерьер вашей ванной комнаты, но и помогут отпугнуть пауков, которые не любят подобные ароматы», — отметил Вудс.

Еще один “любимый трюк” Алекса для отпугивания пауков — использование лимонной цедры.

«Натрите лимонной цедрой любые места, где могут спрятаться пауки, например, за унитазом или шкафчиками. Цитрус отпугнет их и придаст вашей ванной комнате приятный аромат», — посоветовал он.

Вы также можете приготовить собственный спрей от пауков, используя эфирные масла с сильным ароматом.

«Капли эфирного масла достаточно, чтобы отпугнуть паука», — отметил эксперт.

И дал инструкцию по приготовлению: «Вы можете приготовить средство от пауков, смешав эфирное масло (20 капель) с водой в бутылке-распылителе. Распылите средство по углам ванной комнаты и любым влажным местам, которые могут привлечь насекомых».

Наиболее эффективными будут масла с сильными ароматами, включая чайное дерево, лаванду, мяту перечную, цитрусовые и корицу.

Ранее Telegraf.news писал, что в Беларуси обитает довольно много видов пауков. К счастью, они не опасны. Эти создания начинают окучивать дома и квартиры с ранней весны. Пауки могут плести действительно впечатляющие паутины и пугать своим видом аранхофобов. Как избавиться от пауков? Оказывается, все очень просто: нужно всего лишь приготовить спрей, после которого эти членистоногие поспешат покинуть ваш дом.

Как избавиться от пауков в доме без дихлофоса? Этот натуральный спрей справится лучше спецсредств