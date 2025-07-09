Эта самодельная система за 0 копеек польет вазоны, пока вы в отпуске. Как сделать за 1 минуту?

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Опубликовано: 09.07.2025 15:09 , Обновлено: 09.07.2025

Не у всех есть соседи или знакомые, которые могли бы поливать растения во время отъезда. В таком случае стоит обратить внимание на альтернативные способы ухода за вазонами. Например, можно купить специальные средства самостоятельно и за считанные секунды сделать свою систему полива.

Специальные средства

Одним из распространённых вариантов является гидрогель — вещество, постепенно отдающее влагу почве. Белорусы могут купить его на маркетплейсах или онлайн-магазинах. Его стоимость стартует от 7 рублей.

Также можно купить и использовать специальные приспособления с трубкой: их заполняют водой, вставляют в грунт, и они медленно увлажняют растение несколько дней.

Однако если под рукой нет специализированных приспособлений, можно обойтись подручными средствами.

Домашняя хитрость

Как показал в видео польский блогер с ником @domowy_blask, для создания простой системы полива понадобится только обычный zip-пакет (пакет с застёжкой). Впрочем, можно завязать и обычный полиэтиленовый пакетик.

Далее нужно:

наполнить пакет водой;

плотно закрыть (или завязать);

сделать небольшой прокол;

положить в горшок.

Так, жидкость будет понемногу просачиваться, поддерживая уровень влажности.

Ранее Telegraf.news писал, что одной из самых частых ошибок в уходе за растениями является их переполив. Как следствие, цветы становятся более восприимчивыми к корневым гнилям и грибковым заболеваниям. Однако сосновая шишка может комплексно помочь с решением этой проблемы и поддерживать необходимый уровень влажности почвы.

Зачем класть сосновые шишки в горшки с растениями? Вот как этот трюк спасёт вазоны от перелива