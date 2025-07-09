Эта самодельная система за 0 копеек польет вазоны, пока вы в отпуске. Как сделать за 1 минуту?
Не у всех есть соседи или знакомые, которые могли бы поливать растения во время отъезда. В таком случае стоит обратить внимание на альтернативные способы ухода за вазонами. Например, можно купить специальные средства самостоятельно и за считанные секунды сделать свою систему полива.
Специальные средства
Одним из распространённых вариантов является гидрогель — вещество, постепенно отдающее влагу почве. Белорусы могут купить его на маркетплейсах или онлайн-магазинах. Его стоимость стартует от 7 рублей.
Также можно купить и использовать специальные приспособления с трубкой: их заполняют водой, вставляют в грунт, и они медленно увлажняют растение несколько дней.
Однако если под рукой нет специализированных приспособлений, можно обойтись подручными средствами.
Домашняя хитрость
Как показал в видео польский блогер с ником @domowy_blask, для создания простой системы полива понадобится только обычный zip-пакет (пакет с застёжкой). Впрочем, можно завязать и обычный полиэтиленовый пакетик.
Далее нужно:
- наполнить пакет водой;
- плотно закрыть (или завязать);
- сделать небольшой прокол;
- положить в горшок.
Так, жидкость будет понемногу просачиваться, поддерживая уровень влажности.
Ранее Telegraf.news писал, что одной из самых частых ошибок в уходе за растениями является их переполив. Как следствие, цветы становятся более восприимчивыми к корневым гнилям и грибковым заболеваниям. Однако сосновая шишка может комплексно помочь с решением этой проблемы и поддерживать необходимый уровень влажности почвы.
Зачем класть сосновые шишки в горшки с растениями? Вот как этот трюк спасёт вазоны от перелива