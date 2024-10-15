Эта приправа за 84 копейки поможет прочистить засор в трубах. Сколько ложек понадобится?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 15.10.2024 15:02 , Обновлено: 15.10.2024

Засорение раковины - распространенное явление в быту. Очень часто в стоке скапливаются остатки пищи, кофейная и чайная гуща. Некоторые люди, чтобы справиться с проблемой, используют пищевую соду, но это не единственное оружие в арсенале домашних бытовых методов. Откройте для себя менее известный, но эффективный способ восстановить поток воды.

Речь идет о самой распространенной приправе — поваренной соли. В некоторых случаях она может оказаться не менее эффективной в борьбе с засорами в раковине, чем дорогие химические средства.

Также вам понадобится кипяток.

[info_b]В белорусских магазинах пачка соли стоит дешево. Например, согласно данным Edostavka, цена 1 кг — 84 копейки.

Для сравнения: специальные средства для очистки труб на этом сайте стоят 8-12 рублей.

[/info_b]

Дело в том, что соль обладает абразивными свойствами, которые помогают разрыхлить и разрушить небольшие засоры, состоящие из жиров или органических веществ.

В свою очередь горячая вода размягчает жиры и также помогает растворить некоторые виды засоров.

Новость Телеграф

Как очистить засор в трубах с помощью соли?

Для решения проблемы достаточно пяти столовых ложек этой широкодоступной приправы и кипятка.

Засыпьте соль в слив, залейте его горячей водой и дайте раствору подействовать в течение 15-30 минут. По истечение времени пропустите через слив большое количество горячей воды. Повторите процедуру при необходимости.

[info_b]Для усиления эффекта можно добавить в раствор соды или уксуса.[/info_b]

Такое средство эффективно растворяет жир и другие отложения, возвращая работоспособность нашим трубам. Этот способ не только очень экономичен, но и экологически безопасен.

Кстати, для того, чтобы нейтрализовать неприятные запахи и освежить трубы, можно добавить половину чайной ложки корицы.

Когда соль не поможет?

Стоит отметить, что этот метод эффективен в двух случаях:

если засор небольшой и состоит в основном из жиров или пищевых отходов;

для профилактики: регулярное использование этого метода помогает предотвратить образование серьезных засоров.

Однако, для крупных засоров, вызванных, например, волосами или посторонними предметами, может потребоваться более сильное средство или механическое воздействие.

Кроме того, обратите внимание, что использование кипятка может повредить пластиковые трубы, поэтому для них лучше использовать горячую, но не кипящую воду.

При сильных засорах лучше обратиться к специалисту.

Ранее Telegraf.news публиковал и другие способы справится с засорами в домашних условиях.

Как убрать засор и неприятный запах из раковины? Эти дешёвые способы справятся не хуже спецсредств