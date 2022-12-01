Какой год, такой и праздник. В Румынии загорелся новогодний грузовик Coca-Cola
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В румынском Бухаресте прямо посреди дороги загорелся знаменитый грузовик Санта-Клауса от Coca-Cola. Его также вспоминают вместе с песней «Праздник к нам приходит».
Фура загорелась во время движения. К счастью, водителю удалось спастись. Он даже сумел отсоединить охваченный пламенем прицеп.
«Какой год, такой и праздник», — пошутили в соцсетях.
https://twitter.com/Brave_spirit81/status/1598252122105319426
А вот видео с этим самым атмосферным грузовиком Coca-Cola и песней «Праздник к нам приходит».