Какой год, такой и праздник. В Румынии загорелся новогодний грузовик Coca-Cola

🎥 Видео

Опубликовано: 01.12.2022 12:53 , Обновлено: 01.12.2022

В румынском Бухаресте прямо посреди дороги загорелся знаменитый грузовик Санта-Клауса от Coca-Cola. Его также вспоминают вместе с песней «Праздник к нам приходит».

Фура загорелась во время движения. К счастью, водителю удалось спастись. Он даже сумел отсоединить охваченный пламенем прицеп.

«Какой год, такой и праздник», — пошутили в соцсетях.

https://twitter.com/Brave_spirit81/status/1598252122105319426

А вот видео с этим самым атмосферным грузовиком Coca-Cola и песней «Праздник к нам приходит».

https://youtu.be/Ek-GoxgjBZg