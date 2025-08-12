Энтомологи назвали причину, по которой белорусам лучше затыкать сливы в раковинах перед отъездом

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Опубликовано: 12.08.2025 15:32 , Обновлено: 12.08.2025

Прежде чем отправиться в летние поездки, эксперты настоятельно рекомендуют затыкать сливные отверстия специальными заглушками. Всё дело в том, что насекомые, такие как тараканы, могут проникнуть в раковины, ванны и душевые кабины - и это станет очень неприятным сюрпризом для белорусов по приезде.

Почему тараканов привлекают стоки?

Как объяснил Джим Фредерик, доктор философии, сертифицированный энтомолог и старший вице-президент по связям с общественностью американской Национальной ассоциации по борьбе с вредителями (NPMA), на это есть три основные причины:

влажность;

остатки пищи;

укрытие.

«Водопроводная система вашего дома подобна защищенному шоссе для тараканов, поскольку они могут избегать хищников и перемещаться без особых затруднений», — говорит Фредерик.

В свою очередь Трент Фрейзер, ведущий энтомолог и старший директор по контролю качества в Aptive, международной компании по борьбе с вредителями добавил, что стоки являются источником грязи, которую едят эти жуткие насекомые, такой как частицы пищи, жир и мыльный налет.

«Более того, замечательная приспособляемость тараканов позволяет им перемещаться во влажных средах и даже выживать под водой, что позволяет им легко подниматься по стокам», — отметил он.

Кроме того, Фредерик объяснил, что при ежедневном использовании вода остаётся в P-образном сифоне — изогнутой части трубы под раковиной. Эта вода обеспечивает определённый уровень защиты. Когда вас нет дома, жидкость может высохнуть, и ваш дом станет уязвимым для вредителей, в том числе и для других вредителей.

«Без водяного барьера, предназначенного для предотвращения попадания в дом канализационных газов и вредителей, тараканы легко могут проникнуть из канализации в жилое помещение», — говорит Фредерик.

Как защитить дом от насекомых?

При этом, как отметил Фредерик, если вы решите закрыть сливы вазами или мисками, это, скорее всего, не обеспечит необходимую герметичность.

«Тараканам достаточно щели всего в 0,1 см, чтобы протиснуться», — заявил он.

По словам экспертов, лучший способ не допустить проникновения вредителей — спускать воду в каждое сливное отверстие перед уходом.

«Водяной затвор в сифоне поможет предотвратить проникновение тараканов и канализационных газов», — говорит Фредерик.

Затем вы можете использовать плотно прилегающую сливную заглушку, чтобы создать герметичное уплотнение, через которое вредители не смогут проникнуть.

«Заглушка помогает поддерживать водяной затвор в вашем сифоне, предотвращая испарение, обеспечивая второй уровень защиты», — объяснил энтомолог.

Ранее Telegraf.news писал, что многие белорусы наверняка сталкивались с жутковатым зрелищем: заходишь в ванную или душ — а там пауки. Хотя они и полезны для окружающей среды и помогают отпугивать других вредителей, не все готовы делить с ними дом. Профессионал назвал три метода, с помощью которых можно прогнать пауков из ванной без химикатов.

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