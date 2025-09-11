Энтомологи назвали лучший способ защитить одежду и дом от моли

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Опубликовано: 11.09.2025 11:47 , Обновлено: 11.09.2025

Найти в шкафу любимую вещь с одной или несколькими дырочками очень неприятно. Это значит, что вы стали жертвой моли. Что же делать, если вы хотите навсегда избавиться от вредителей? Эксперты-энтомологи назвали самые лучшие способы.

Как моль портит одежду?

Моль, которая питается одеждой, любит обитать в темных, спокойных местах, таких как шкафы, подвалы и чердаки. Они могут жить в углах и складках тканей, особенно если на одежде остались микроскопические клетки кожи или кусочки еды с того раза, когда вы ее носили в последний раз.

На самом деле одежду едят не сами крылатые, а их детёныши. По словам энтомолога-эксперта из Университета Кентукки (США) Блейка Ньютона, моль откладывает яйца на ткани, из них вылупляются гусеницы, которые затем поедают одежду. И у них изысканный вкус.

«Они едят только ткани животного происхождения, такие как шерсть и кашемир, потому что гусеницам нужны животные белки из этих тканей для роста и развития», — сказал Ньютон.

И посоветовал обратить внимание также на шубы, шёлковые блузки и всё, что украшено перьями.

Как защитить одежду от моли?

Оказывается, один из лучших способов - это чистка одежды предназначенной для этого щеткой. Это хороший способ удалить яйца моли и вывести личинки.

Так, эксперты Департамента сельского хозяйства и природных ресурсов Калифорнийского университета США рекомендуют тщательно вычёсывать одежду на солнце, уделяя особое внимание швам, складкам и карманам. Согласно их Комплексной программе борьбы с вредителями, расчёсывание уничтожает яйца, а воздействие яркого света на личинки приводит к их падению с одежды.

Прячьте в шкаф только чистые вещи

Даже если вы надели вещь всего на час-два поверх другой вещи, она считается грязным.

Перед тем, как упаковать одежду в конце сезона, постирайте или отдайте в химчистку вещи, которые вы носили, чтобы удалить грязь и жир — и то, и другое привлекает насекомых.

[inf]Программа по борьбе с вредителями Калифорнийского университета рекомендует стирать одежду 20–30 минут в воде температурой не ниже 48°C. [/inf]

Запакуйте

После этого положите одежду в герметичные пластиковые контейнеры с плотно прилегающими крышками, а не в комоды и сундуки с маленькими отверстиями, через которые могут пробраться насекомые. Красивые корзины для хранения оставьте для игрушек, товаров для животных и безделушек, но не для одежды.

Зачем замораживать свитера?

Энтомолог Блейк Ньютон также предложил новый, нехимический способ борьбы с молью: раз в год складывайте шерстяные свитера, любимые шёлковые шарфы и боа из перьев в пакеты с застёжкой-молнией и кладите их в морозилку.

«Оставьте их там на несколько дней. Это убьёт всех гусениц”, — утверждает он.

А как избавиться от моли в доме?

В свою очередь почётный профессор энтомологии в Сельскохозяйственном колледже Университета Кентукки (США) Майк Поттер посоветовал пылесосить еженедельно даже в шкафах. По его словам, «пылесос эффективно удаляет уже присутствующие личинки, а также волосы и ворс, которые могут способствовать дальнейшему заражению».

Он отметил, что пылесосом нужно пройтись по краям ковров, плинтусам, пространству под мебелью, внутри шкафов и других тёмных местах, где предпочитает питаться моль.

При этом доктор Поттер предостерег от использования нафталина, так как его пары могут не убить моль, но будут опасны для вас самих.

А вот кедровое масло, говорят специалисты, можно распылить в шкафу. Другие натуральные, отпугивающие моль, — это лаванда, розмарин, гвоздика, лавровый лист и тимьян.

Ранее Telegraf.news писал, что платяная моль – это вредитель, который быстро размножается и может повредить не только одежду, но и ковры или обивку мебели. Чаще всего платяная моль попадает в дома через открытые окна или вентиляционные решётки. Взрослые особи наиболее активны в вечернее и ночное время, когда ищут места для откладывания яиц. Поэтому долгое время вы можете не замечать, что у вас в доме завелась моль. Между тем личинки моли питаются всё время и могут в буквальном смысле уничтожить все вещи, до которых доберутся. Рассказываем, как найти гнездо моли и как избавиться от неё раз и навсегда.

Как найти гнездо платяной моли и избавиться от нее? Вот какие 12 запахов ее отпугнут