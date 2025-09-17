Два простых движения — и одежда высохнет гораздо быстрее. Только не ставьте сушилку в спальне

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Опубликовано: 17.09.2025 13:50 , Обновлено: 17.09.2025

С наступлением осени развешанная после стирки одежда в доме сохнет намного медленнее, да и на улице делать это уже бессмысленно. Однако есть простые способы, которые ускорит сушку вещей без использования радиатора или сушильной машинки.

Почему не нужно класть одежду на батарею?

При сушке в помещении возникает соблазн выложить как можно больше мокрых вещей на радиаторы, чтобы ускорить процесс. Однако в домах с отопительным котлом это будет очень неэкономично.

Дело в том, что развешивание мокрого белья на радиаторе увеличивает нагрузку на котел, чтобы нагреть комнату до нужной температуры. Следовательно, обогрев дома занимает больше времени и потребляет больше энергии, что в конечном итоге означает дополнительные расходы.

Вместо этого стоит сушить одежду на сушилке для белья, но при этом уделить особое внимание одному важному моменту — вентиляции.

Сделайте всего два движения

Влажное бельё может содержать до трёх литров воды, которой необходимо испариться. Недостаточная вентиляция может привести к образованию конденсата на стенах и окнах во время сушки белья. Если этот конденсат не выводить, он может привести к повышению влажности и появлению плесени в доме.

Самый простой способ избежать образования конденсата — сделать два движения: закрыть дверь и открыть окно в комнате, в которой вы сушите белье.

По словам эксперта из британской эко-компании Moral Fibres Вэнди Грэм, циркуляция свежего воздуха во время сушки белья действительно помогает «ускорить процесс» и снизить уровень влажности, а значит, риск появления сырости и плесени в доме значительно снижается.

Венди добавила: «Я бы посоветовала не сушить бельё в спальне и гостиной , если это возможно. По возможности используйте коридор, ванную или кухню, чтобы снизить потенциальную аллергическую реакцию на сырость, пыль и моющее средство».

Нажмите эту кнопку на кухне

А если на улице слишком холодно, сыро или ветрено, чтобы открывать окно на длительное время, специалист посоветовала: «Если вы можете сушить белье на кухне или в ванной, то включение вытяжного вентилятора, если он у вас есть, тоже поможет».

«Вытяжной вентилятор потребляет очень мало электроэнергии, поэтому он не увеличит ваши счета, как сушильная машина, и поможет быстрее высушить одежду», — рассказала Грэм.

А что сделать с самой одеждой?

Это может показаться очевидным, но если вы аккуратно развесите одежду на сушилке, расправив брюки, рукава и носки, это действительно ускорит процесс сушки.

Кроме того, отжимайте одежду на максимальном режиме, допустимом вашей стиральной машиной. Некоторые программы стирки не предусматривают отжима на максимальной скорости, поэтому последний отжим на максимальной скорости удалит лишнюю влагу.

Венди сказала: «Это позволяет быстрее высушить одежду, а значит, она менее склонна к появлению затхлого запаха».

Кстати, вы когда-нибудь забывали вынуть вещи из стиральной машины? Даже когда они высохнут, неприятный затхлый запах не исчезает. Повторная стирка может не помочь, если ткань сильно пропиталась этим. Как же избавиться от затхлого запаха в одежде? К счастью, есть эффективный домашний способ, о котором ранее писал Telegraf.news.

Забыли развесить постиранные вещи и теперь они пахнут затхлостью? Налейте полстакана этого в воду — и проблема решена